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سعر ومواصفات تويوتا لاند كروزر 2026 في السعودية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر ومواصفات تويوتا لاند كروزر 2026 في السعودية

تويوتا لاند كروزر 2026
تويوتا لاند كروزر 2026
صبري طلبه

تقدم تويوتا في السوق السعودي مجموعة واسعة من السيارات التي تغطي فئات متعددة، وتحظى لاند كروزر بحضور كبير ضمن طرازات العلامة للفئة الرياضية متعددة الاستخدامات.

ويأتي موديل 2026 بعدة إصدارات، من بينها فئة S-DLX 4X4 5 Doors DSL AT  التي تجمع بين الهيكل كبير الحجم ونظام الدفع الرباعي ومحرك الديزل التيربو، إلى جانب تجهيزات داخلية وباقة من التقنيات.

تصميم تويوتا لاند كروزر 2026

تظهر لاند كروزر 2026 بأبعاد تعكس طبيعتها كسيارة رياضية متعددة الاستخدامات، حيث يبلغ طولها 4,970 ملم، بينما يصل عرضها إلى 1,870 ملم، ويبلغ ارتفاعها 2,180 ملم، وتأتي السيارة بقاعدة عجلات تمتد إلى 2,730 ملم.

تويوتا لاند كروزر 2026

محرك ديزل تيربو بقوة 201 حصان

تعتمد لاند كروزر 2026 فئة S-DLX 4X4 5 Doors DSL AT على محرك ديزل تيربو مكون من أربع أسطوانات، بسعة 2.8 لتر، ويولد قوة تصل إلى 201 حصان.

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من ست سرعات، بينما تنتقل القوة إلى العجلات من خلال نظام دفع رباعي 4WD. وتصل قوة عزم الدوران إلى 500 نيوتن متر، ويبلغ معدل استهلاك الوقود للسيارة نحو 11.7 كيلومتر لكل لتر.

تجهيزات تويوتا لاند كروزر 2026

تحصل تويوتا لاند كروزر 2026 على شاشة للمعلومات والترفيه بقياس 9 بوصات، مع دعم آبل كاربلاي اللاسلكي، كما تأتي السيارة بمقود جلدي متعدد الوظائف مع عناصر من الخشب، إلى جانب مكيف هواء أوتوماتيكي ونظام ترفيهي صوتي.

تويوتا لاند كروزر 2026

وتضم لاند كروزر مجموعة من الأنظمة التي تعمل على تعزيز التحكم في السيارة خلال ظروف القيادة المختلفة، من بينها نظام المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، والتحكم في قوى الجر، إلى جانب نظام الثبات الإلكتروني، كما تتضمن التجهيزات مساعد صعود المرتفعات ومساعد نزول المنحدرات.

وتتضمن السيارة حساسات للركن وكاميرا تساعد السائق أثناء الاصطفاف، إلى جانب نظام لتثبيت السرعة، وتشمل منظومة المساعدة أيضًا التحذير من التصادم الأمامي والمكابح الطارئة الذاتية، إضافة إلى نظام قراءة مسار الطريق والتنبيه عند الخروج عنه.

سعر تويوتا لاند كروزر 2026 في السعودية

يبلغ سعر تويوتا لاند كروزر 2026 فئة S-DLX 4X4 5 Doors DSL AT في السوق السعودي نحو 201,193 ريالًا.

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