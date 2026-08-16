بقوة 141 حصانًا.. فورد تطرح ترانزيت كاستم 2027 الخدمية

قدمت فورد الأمريكية العديد من السيارات والمركبات المخصصة للاستخدامات المختلفة، ومن بين هذه الطرازات هي الفئة التجارية، وتأتي ترانزيت كاستم 2027 المطروحة عالميًا كنسخة تنتمي إلى فئة الفان التجاري متوسطة الحجم، مع محرك ديزل تيربو وباقة من التجهيزات.

محرك فورد ترانزيت كاستم 2027

تعتمد السيارة فورد ترانزيت كاستم 2027 على محرك ديزل تيربو سعة 2.0 لتر مكون من 4 أسطوانات، يستطيع أن يولد قوة قدرها 141 حصانًا وعزم دوران 355 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات، مع نظام دفع أمامي FWD. وتبلغ سعة خزان الوقود 80 لترًا، بينما تصل الحمولة إلى 1,510 كجم.

فورد ترانزيت كاستم 2027

أبعاد فورد ترانزيت كاستم 2027

يبلغ طول السيارة فورد ترانزيت كاستم نحو 4,974 مم، بينما يقدر عرض السيارة بحوالي 1,986 مم، مع ارتفاع كلي يبلغ 2,055 مم، والارتكاز على قاعدة عجلات بطول 2,933 مم، وتحصل السيارة على مصابيح أمامية وخلفية LED، إلى جانب جنوط بقياس 16 بوصة في الأمام والخلف.

فورد ترانزيت كاستم 2027

تجهيزات فورد ترانزيت كاستم 2027

تضم المقصورة شاشة معلومات وترفيه بقياس 8 بوصات، ومقودًا متعدد الوظائف للتحكم في الأوامر الصوتية، إلى جانب مكيف هواء أوتوماتيكي، وتتضمن السيارة وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي، إضافة إلى المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح والتحكم في قوى الجر والثبات الإلكتروني، كما تتوفر أنظمة مساعدة صعود المرتفعات ونزول المنحدرات، مع مثبت سرعة وحساسات ركن خلفية وكاميرا رؤية خلفية.