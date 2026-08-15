سعر ومواصفات فورد F-150 موديل 2026 في السوق السعودي

تعد فورد F-150 واحدة من أبرز شاحنات البيك أب ضمن تشكيلة العلامة الأمريكية، وتواصل السيارة تعزيز حضورها في السوق السعودي مع طرح موديلات 2026، التي تأتي بإمكانات مختلفة تجمع بين الأداء القوي والقدرات المخصصة للقيادة على الطرق الوعرة.

أبعاد شاحنة فورد F-150

تنتمي فورد F-150 إلى فئة البيك أب الكبيرة، وتأتي بهيكل ذي أبعاد واسعة يتناسب مع طبيعة استخدامها، ويبلغ طول السيارة 5,918 مم، بينما يصل عرضها إلى 2,438 مم، في حين يبلغ ارتفاعها 2,048 مم، مع قاعدة عجلات بطول 3,694 مم، ويتراوح وزن السيارة من دون ركاب بين 2,691 و2,732 كجم.

فورد F-150

محرك V6 ثنائي التيربو يقدم 450 حصانًا

تعتمد فورد F-150 Raptor 3.5 V6 EcoBoost موديل 2026 على محرك بنزين مكون من 6 أسطوانات بتقنية التوين تيربو، وتبلغ سعته 3.5 لتر.

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات، مع نظام دفع رباعي 4 WD ، ويولد هذا المحرك قوة تصل إلى 450 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران 692 نيوتن متر.

فورد F-150

فورد F-150 وأوضاع القيادة

تتضمن نسخة Raptor المزودة بمحرك V6 مجموعة واسعة من أوضاع القيادة، وتشمل هذه الأوضاع النمط العادي والرياضي، إلى جانب إعدادات مخصصة للصخور والوحل والرمل والطرق الثلجية والرطبة، بالإضافة إلى وضع السحب والقطر.

محرك V8 بقوة 720 حصانًا

تقدم فورد F-150 Raptor موديل 2026 خيارًا آخر يعتمد على محرك بنزين V8 بسعة 5.2 لتر مزود بتقنية السوبرتشارجر، ويعمل المحرك إلى جانب ناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات ونظام دفع رباعي 4WD، مع قوة قدرها 720 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 868 نيوتن متر.

فورد F-150

فورد F-150 واستهلاك الوقود

يعكس اختلاف منظومتي الحركة تفاوتًا في معدلات استهلاك الوقود، حيث تسجل نسخة Raptor المزودة بمحرك V6 ثنائي التيربو معدلًا يبلغ 8.4 كم لكل لتر، في حين ينخفض المعدل في نسخة V8 سوبرتشارج إلى 6.9 كم لكل لتر.

سعر فورد F-150 موديل 2026 في السوق السعودي

تقدم السيارة فورد F-150 موديل 2026 بسعر يبدأ من 446,200 ريال سعودي.