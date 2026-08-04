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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو جراف

سرق شقايا .. صاحبة فيديو سب زوجها تتهمه بالاستيلاء علي ثروتها

سرق الذهب و العزال
سرق الذهب و العزال
كريم ناصر

انتشر فيديو لسيدة صاحبة الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الذي ظهرت فيه وهي "تسب زوجها "، حيث بررت فيه انفعالها الشديد وظهورها في مقطع الفيديو المثير للجدل.

وقالت السيدة في مقطع الفيديو : "سافرت واتغربت وخد دهبي وعزالي واتجوز بيهمفي إشارة إلى معاناتها واتهامها لزوجها بالاستيلاء على متعلقاتها والزواج بأخرى.

أكدت السيدة أنها سافرت واغتربت خارج البلاد لسنوات من أجل تأمين مصاريف أسرتها ومساعدة زوجها.

واتهمت زوجها بـ الاستيلاء على مصاغها الذهبي وأثاث منزلها دون وجه حق.

أوضحت أن طليقها أو زوجها استغل الأموال والممتلكات التي جمعتها من غربتها وتزوج بها امرأة أخرى.


تعود الواقعة  إلى خلاف حاد نشب في الشارع لرفض الزوج إنزال الأبناء في وقت متأخر من الليل وتطورت الأزمة إلى مشادة كلامية قاسية صورتها الكاميرات، وظهرت فيها السيدة وهي توجّه إساءات بالغة لزوجها برفقة ابنها.

أثار الفيديو والرد اللاحق انقساماً على منصات التواصل الاجتماعي؛ حيث انتقد البعض أسلوب الإساءة والسب من السيدة، بينما تعاطف آخرون معها بعد كشف كواليس استيلاء الزوج على شقى عمرها وممتلكاتها.

سرقة سرقة سيدة الزواج

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