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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أعظم ما نتمناه.. خالد الجندي: أفضل نعم الجنة نيل المؤمن شرف صحبة النبي

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
أحمد سعيد

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الجنة يمكن أن تُلخَّص في معنى عظيم واحد، وهو أعظم ما يتمنّاه المؤمن من النعيم، مشيرًا إلى أن أعظم ما فيها هو صحبة النبي ﷺ ورؤية الله سبحانه وتعالى.

خالد الجندي: أعظم نعم الجنة أن ينال المؤمن شرف صحبة النبي محمد

وأوضح الشيخ خالد الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن من أعظم نعم الجنة أن ينال المؤمن شرف صحبة النبي محمد ﷺ، قائلًا إن هذه الصحبة هي الغاية التي ينبغي أن يطمح إليها كل مسلم، حتى وإن لم يكن في زمن الصحابة، فإن باب الرجاء مفتوح لنيل هذه المنزلة في الجنة.

وأضاف الشيخ خالد الجندي أن أعظم هدية على الإطلاق في الجنة ليست من النعيم الحسي، بل هي رؤية الله سبحانه وتعالى، وهي النعمة التي تفوق كل نعيم، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ [القيامة: 22-23].

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن هذه الرؤية هي غاية الغايات، وهي التي يشتاق إليها أهل الإيمان، مؤكدًا أن نعيم الجنة كله يظل دون هذه اللحظة العظيمة التي يتجلى فيها فضل الله على عباده.

وبيّن الشيخ خالد الجندي أن على المسلم أن يعمل ويجتهد ليكون من أهل هذا النعيم، وأن يجعل هدفه الأعلى هو القرب من الله وصحبة نبيه الكريم في دار الخلود.

الشيخ خالد الجندي خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية صحبة النبي النبي

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