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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الصوت الذهبي يكشف كنوز الغربية .. تتويج 97 موهبة قرآنية | صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

شهد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، احتفالية تكريم 97 طالبًا وطالبة من الفائزين في الموسم الأول من مسابقة «الصوت الذهبي»، التي نظمتها منطقة الغربية الأزهرية بالتعاون مع شركة نادي غزل المحلة لكرة القدم، وذلك برعاية فضيلة الدكتور مجدي السعيد بدوي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، والمهندس وليد خليل رئيس شركة نادي غزل المحلة لكرة القدم، بمسرح شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى، وبحضور عدد من القيادات التنفيذية وقيادات الأزهر الشريف وشركة مصر للغزل والنسيج وأولياء أمور الطلاب. وجاء تكريم الفائزين بعد منافسات واسعة شارك فيها أكثر من ألف متسابق من مختلف مراكز ومدن المحافظة، قبل أن تنتهي مراحل التقييم باختيار 97 طالبًا وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية في فروع حفظ القرآن الكريم وتجويده وعلوم القراءات والابتهالات والإنشاد الديني.

توجيهات محافظ الغربية 

واستهلت الاحتفالية بتلاوة عطرة من آيات القرآن الكريم، أعقبها تقديم عدد من الابتهالات وفقرات الإنشاد الديني التي أبرزت المستوى المتميز للمواهب المشاركة، وعكست الهدف الذي أقيمت من أجله المسابقة في اكتشاف الأصوات الواعدة ورعاية المتميزين في المجالات القرآنية. وأكد فضيلة الدكتور مجدي السعيد بدوي أن النجاح الكبير الذي حققته المسابقة في موسمها الأول يعكس ما تمتلكه الغربية من مواهب تستحق الرعاية، مشيدًا بالتعاون مع شركة نادي غزل المحلة لكرة القدم الذي أسهم في خروج الحدث بصورة تليق برسالة الأزهر الشريف.

تحرك تنفيذي عاجل 

فيما أعرب المهندس وليد خليل عن اعتزازه بالمشاركة في هذا العمل، مؤكدًا أن دعم حفظة كتاب الله ورعاية الموهوبين يمثل مسؤولية مجتمعية تسهم في بناء الإنسان وترسيخ القيم الإيجابية لدى النشء.

تشجيع حفظة القرآن الكريم 


وأكد محافظ الغربية، خلال كلمته، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء الإنسان، وأن تشجيع حفظة القرآن الكريم ورعاية أصحاب المواهب المتميزة يعد استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الوطن، مشيرًا إلى أن مثل هذه المبادرات تسهم في غرس قيم الانتماء والأخلاق والتميز لدى الأجيال الجديدة. 

وقال المحافظ: «اليوم نحتفي بنماذج مشرفة من أبناء الغربية الذين شرفهم الله بحفظ كتابه الكريم، وهم مصدر فخر لأسرهم ولمحافظتهم، وسنواصل دعم كل المبادرات التي تكتشف المواهب وتوفر لها البيئة المناسبة للنجاح، لأن بناء الإنسان يظل الركيزة الأساسية لمسيرة التنمية». كما وجه المحافظ خالص الشكر والتقدير إلى منطقة الغربية الأزهرية برئاسة فضيلة الدكتور مجدي السعيد بدوي، وإلى شركة نادي غزل المحلة لكرة القدم برئاسة المهندس وليد خليل، على تنظيم هذه المبادرة والتعاون المثمر في إخراجها بصورة مشرفة، مثمنًا جهود جميع القائمين عليها، وموجهًا التهنئة إلى الطلاب الفائزين وأسرهم ومعلميهم، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز.

اهداء درع الصوت الذهبي 

واختتمت الاحتفالية بإهداء درع مسابقة «الصوت الذهبي» إلى اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، تقديرًا لدعمه ورعايته للأنشطة الهادفة، كما جرى تكريم لجنة الإشراف على المسابقة، قبل أن يتسلم الطلاب الفائزون شهادات التقدير والجوائز وسط أجواء غلب عليها الفخر والاعتزاز بما قدمه أبناء الغربية من نماذج مشرقة في حفظ كتاب الله وإتقان تلاوته، في رسالة تؤكد أهمية استمرار التعاون بين المؤسسات الوطنية لرعاية الموهوبين وتعزيز مكانة القرآن الكريم في نفوس النشء.

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