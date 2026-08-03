رئيس جامعة طنطا يفتتح أعمال تطوير وتجديد ملعب الكرة الطائرة.. صور

افتتح الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، اليوم، أعمال تجديد وتطوير ملعب الكرة الطائرة بكلية علوم الرياضية، كما تفقد سير اختبارات القدرات للطلاب الجدد المتقدمين للالتحاق بالكلية، جاء ذلك بحضور الدكتور هاني سعيد، عميد كلية علوم الرياضة، إلى جانب وكلاء الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.

توجيهات جامعة طنطا

وأكد الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير وتحديث البنية التحتية والرياضية بكليات الجامعة المختلفة، بما يسهم في تقديم خدمات تدريبية وتعليمية وفق أعلى معايير الجودة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في تطوير الملاعب والمرافق الرياضية يهدف إلى اكتشاف المواهب الشابة ورعايتها، وتهيئة البيئة الملائمة للطلاب لإبراز طاقاتهم والمنافسة بقوة في كافة البطولات المحلية والدولية.

رفع كفاءة الخدمات





كما شدد رئيس الجامعة خلال جولته لتفقد اختبارات القدرات على ضرورة توفير كافة وسائل الراحة والشفافية للطلاب الجدد لضمان إجراء الاختبارات في أجواء منتظمة وحيادية، واطمأن على انتظام العمل داخل اللجان، وتذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب وأولياء أمورهم، مؤكداً على الالتزام التام بالحيادية والشفافية في تقييم الطلاب لضمان حصول كل مستحق على فرصته، وتجهيز لجان الاختبارات بكافة المستلزمات الضرورية، وتوفير أماكن انتظار مريحة للطلاب وأولياء أمورهم، وتواجد فرق من الإداريين والمختصين للرد على استفسارات الطلاب ومساعدتهم في إجراءات التقديم والتوجيه داخل لجان الاختبار.

تنظيم الاختبارات

وفي ختام الجولة، وجه رئيس الجامعة الشكر لجميع القائمين على تنظيم الاختبارات لما يبذلونه من جهود لتسهيل الإجراءات على الطلاب، متمنياً لجميع المتقدمين التوفيق والنجاح، مشيراً إلى أن الجامعة تعمل على بناء شخصية الطالب المتكاملة رياضياً وعلمياً، ودعم أفكارهم البحثية والتطبيقية -كإعادة تأهيل وتطوير الملاعب الرياضية- لتحويلها إلى واقع ملموس يخدم المجتمع الجامعي.

دورات تدريبية

من جانبه أكد الدكتور هانى سعيد أن الانتهاء من تجديد ملعب الكرة الطائرة يمثل إضافة قوية لإمكانيات الكلية التدريبية، ويأتي تماشياً مع خطط الكلية المستمرة لتوفير بيئة أكاديمية ورياضية متكاملة تليق بالطلاب وتساعدهم على صقل مواهبهم، مؤكداً الالتزام التام بتوفير أقصى درجات الشفافية والحيادية والراحة لجميع الطلاب المتقدمين لاختبارات القدرات.