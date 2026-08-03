قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيف الدين الجزيري يودع الزمالك وجماهيره برسالة مؤثرة
تامر أمين: لطف الله حمى مصر.. ولا يجوز الجزم بأن الزلزال غضب إلهي
المصريون بالخارج: ندعم رؤية الرئيس السيسي ونعتز بإنجازات الدولة
بتراجع 4 درجات.. الأرصاد تعلن انكسار الموجة الحارة اعتبارا من الثلاثاء وحتى الأحد
السعودية تسرع توطين صناعة السيارات الكهربائية .. 9.2 مليار ريال عائد اقتصادي متوقع
موعد صرف مرتبات أغسطس 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور
المعاش العابر للحدود وتأشيرة العودة السريعة.. مقترحات برلمانية لدعم المصريين بالخارج
حرب البيانات تشتعل.. الأهلي يتحدى والزمالك يرفض التهديد واتحاد الكرة يترقب| إيه الحكاية
مرصد القطامية الفلكي يطلق ورشة عمل لاستكشاف الأجسام الفضائية القريبة من الأرض
أحمد الحجار : أحاول الخروج من عباءة والدي .. وأتمنى تجسيد شخصية محمد فوزي | فيديو
أسعار هيونداي جيتز المستعملة في مصر
قطع الرأس.. ترامب يوجه تهديدًا غير مسبوق لإيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

رئيس جامعة طنطا يفتتح أعمال تطوير وتجديد ملعب الكرة الطائرة.. صور

جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية أحمد علي

افتتح الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، اليوم، أعمال تجديد وتطوير ملعب الكرة الطائرة بكلية علوم الرياضية، كما تفقد سير اختبارات القدرات للطلاب الجدد المتقدمين للالتحاق بالكلية، جاء ذلك بحضور الدكتور هاني سعيد، عميد كلية علوم الرياضة، إلى جانب وكلاء الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.

توجيهات جامعة طنطا 

وأكد الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير وتحديث البنية التحتية والرياضية بكليات الجامعة المختلفة، بما يسهم في تقديم خدمات تدريبية وتعليمية وفق أعلى معايير الجودة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في تطوير الملاعب والمرافق الرياضية يهدف إلى اكتشاف المواهب الشابة ورعايتها، وتهيئة البيئة الملائمة للطلاب لإبراز طاقاتهم والمنافسة بقوة في كافة البطولات المحلية والدولية.

رفع كفاءة الخدمات 



كما شدد رئيس الجامعة خلال جولته لتفقد اختبارات القدرات على ضرورة توفير كافة وسائل الراحة والشفافية للطلاب الجدد لضمان إجراء الاختبارات في أجواء منتظمة وحيادية، واطمأن على انتظام العمل داخل اللجان، وتذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب وأولياء أمورهم، مؤكداً على الالتزام التام بالحيادية والشفافية في تقييم الطلاب لضمان حصول كل مستحق على فرصته، وتجهيز لجان الاختبارات بكافة المستلزمات الضرورية، وتوفير أماكن انتظار مريحة للطلاب وأولياء أمورهم، وتواجد فرق من الإداريين والمختصين للرد على استفسارات الطلاب ومساعدتهم في إجراءات التقديم والتوجيه داخل لجان الاختبار.

تنظيم الاختبارات 

وفي ختام الجولة، وجه رئيس الجامعة الشكر لجميع القائمين على تنظيم الاختبارات لما يبذلونه من جهود لتسهيل الإجراءات على الطلاب، متمنياً لجميع المتقدمين التوفيق والنجاح، مشيراً إلى أن الجامعة تعمل على بناء شخصية الطالب المتكاملة رياضياً وعلمياً، ودعم أفكارهم البحثية والتطبيقية -كإعادة تأهيل وتطوير الملاعب الرياضية- لتحويلها إلى واقع ملموس يخدم المجتمع الجامعي.

دورات تدريبية 

من جانبه أكد الدكتور هانى سعيد أن الانتهاء من تجديد ملعب الكرة الطائرة يمثل إضافة قوية لإمكانيات الكلية التدريبية، ويأتي تماشياً مع خطط الكلية المستمرة لتوفير بيئة أكاديمية ورياضية متكاملة تليق بالطلاب وتساعدهم على صقل مواهبهم، مؤكداً الالتزام التام بتوفير أقصى درجات الشفافية والحيادية والراحة لجميع الطلاب المتقدمين لاختبارات القدرات.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي جامعة طنطا تحسين ورش تدريبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة توقع وقوع زلزال كبير يومي 4 و5 أغسطس

هل يحدث زلزال كبير يومي 4 و5 أغسطس؟ البحوث الفلكية تكشف التفاصيل

الذهب

الذهب نزل الحق اشتري .. سعر الجرام من عيار 21 يسجل رقماً قياسياً جديدا

بسمة سمير

ماتت وأولادها في حضنها .. سيدة تفارق الحياة بسبب فزع زلزال الفجر

المتهمين

فى زيارة لأقاربها.. الداخلية تكشف سبب وجود ضابطة شرطة فى مشاجرة المطرية

الضحية

راح المصحة على رجله ورجع جثة.. حلم عريس الإسماعيلية انتهى قبل ما يبدأ

المتهم

استأجر قاعة محكمة.. إحالة عاطل انتحل صفة قاضي للمحاكمة الجنائية

وزير التربية والتعليم

بـ70 جنيه .. رسوم تسليم شهادات نجاح طلاب الثانوية العامة

العاطل

ادعولي يا أخواتي أنا طالع المنصة.. آخر ظهور للمتهم بانتحال صفة قاضٍ قبل القبض عليه

ترشيحاتنا

أيمن حسين

أيمن حسين ينضم رسمياً إلى باختكور الأوزبكي

لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم،

عاشور والصباحي يقودان ملف الـVAR.. والغندور يترأس لجنة تطوير الحكام بالموسم الجديد

الزمالك

الزمالك يرفض التشكيك المبكر في التحكيم .. ويشيد بجهود اتحاد الكرة

بالصور

أسعار هيونداي جيتز المستعملة في مصر

هيونداي جيتز
هيونداي جيتز
هيونداي جيتز

طريقة عمل آيس كريم المانجو بـ 3 مكونات.. حلوى صيفية منعشة في دقائق

طريقة عمل آيس كريم المانجو بـ3 مكونات
طريقة عمل آيس كريم المانجو بـ3 مكونات
طريقة عمل آيس كريم المانجو بـ3 مكونات

طريقة عمل خبز الحبة الكاملة في المنزل.. صحي ولذيذ بخطوات سهلة

طريقة عمل خبز الحبة الكاملة في المنزل.. صحي ولذيذ بخطوات سهلة
طريقة عمل خبز الحبة الكاملة في المنزل.. صحي ولذيذ بخطوات سهلة
طريقة عمل خبز الحبة الكاملة في المنزل.. صحي ولذيذ بخطوات سهلة

أحدث 5 سيارت suv قدمت في السوق المصري

سيارت suv
سيارت suv
سيارت suv

فيديو

محمد فهيم

محمد فهيم: المسرح بيتي الأول.. وأستعد لأعمال جديدة |فيديو

أحمد الحجار

أحمد الحجار : أحاول الخروج من عباءة والدي .. وأتمنى تجسيد شخصية محمد فوزي | فيديو

فيلم كعكة الرئيس

عمان السينمائي | المستعمرة أفضل سيناريو .. وكعكة الرئيس جائزة لجنة التحكيم

اصالة وشام الذهبي

شام الذهبي تدخل عالم الإنتاج الموسيقي وتُعيد أصالة للجذور الشامية في أغنية "الأصالة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

المزيد