بعد زيادة الشرائح ورسوم خدمة العملاء.. اعرف سر خصم 428 جنيها من رصيد عداد الكهرباء

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تطبيق زيادة في رسوم خدمة العملاء على فواتير الكهرباء.

ارتفعت قيمة رسوم خدمة العملاء على فواتير الكهرباء الشهرية، مع بدء العمل بأسعار شرائح الاستهلاك الجديدة، لتشمل جميع المشتركين وفقًا لشريحة الاستهلاك الخاصة بكل منهم.

رسوم خدمة العملاء على فواتير الكهرباء بعد الزيادة



جاءت رسوم خدمة العملاء على فواتير الكهرباء كالتالي:

الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات ساعة: 3 جنيهات بدلًا من جنيه واحد.

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات ساعة: 6 جنيهات بدلًا من 2جنيه.

الشريحة الثالثة من 0 حتى 200 كيلووات/ساعة: 12 جنيهًا بدلًا من 6 جنيهات.

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات/ساعة: 20 جنيهًا بدلًا من 11 جنيهًا.

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات/ساعة: 50 جنيهًا بدلًا من 15 جنيهًا.

الشريحة السادسة من 651 إلى 1000 كيلووات/ساعة: 60 جنيهًا بدلًا من 25 جنيهًا.

الشريحة السابعة أكثر من 1000 كيلووات/ساعة: 100 جنيه بدلًا من 40 جنيهًا.وشملت الزيادة أيضًا رفع الرسوم المطبقة على العدادات غير المقروءة إلى 30 جنيهًا، بدلًا من 9 جنيهات، وهي الرسوم التي تُحصَّل عند تعذر تسجيل قراءة فعلية للعداد، مع إصدار الفاتورة وفقًا للضوابط المنظمة.

خصم فرق الشرائح فى العداد أبو كارت



عند الانتقال من الشريحة الأولي للشريحة الثانية التي تبدأ من 51 حتى 100كيلو يتم خصم 49 جنيها، بالإضافة إلى 6 جنيه خدمة العملاء.لتصبح 55 جنبها

عند الانتقال من الشريحة الثانية للثالثة التي تبدأ من 0 إلى 200 وتبدأ إذا تخطي المستهلك 100 كيلو فيتم خصم 147 بالإضافة إلى 12جنيه.لتصبح 159جنبه

عند الانتقال من الشريحة الثالثة إلى الرابعة والتي تبدأ من من 201 إلي 350 يتم خصم 173 جنيها بالإضافة إلي 20 جنيها.لتصبح 193جنيه

عند الانتقال لبداية الشريحة الخامسة التى تبدأ من 351 إلى 650 كيلوات يتم خصم 194 بالإضافة إلى 50 جنيها خدمة العملاء.لتصبح 244 جنبه

عند الانتقال للشريحة السادسة و تبدأ من 0 إلي 1000 كيلو فعندما يتعدى الاستهلاك 650 كيلو يتم خصم 251.5 بالإضافة إلى 60 جنيها خدمة العملاء.لتصبك 311.5 جنبه

وعند ما يتعدى الاستهلاك 1000 كيلو يتم الانتقال للشريحة السابعة والتى تبدأ من 0 الى أكتر من 1000، فيتم خصم 328 جنيها عند بداية الشريحة أى عند استخدام 1001 كيلو بالإضافة إلى 100 جنيها خدمة العملاء ليصبح المبلغ 428 جنيها.

اسعار الكهرباء بعد الزيادة

الشريحة الأولى: من 0 إلى 50 كيلووات/ساعة بسعر 68 قرشًا للكيلووات/ساعة

الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلووات/ساعة بسعر 98 قرشًا بدلًا من 78 قرشًا.

الشريحة الثالثة: من 0 حتى 200 كيلووات/ساعة بسعر 115 قرشًا بدلًا من 95 قرشًا.

الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلووات/ساعة بسعر 173 قرشًا بدلًا من 155 قرشًا.

الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلووات/ساعة بسعر 214 قرشًا بدلًا من 195 قرشًا.

الشريحة السادسة: من 0 حتى 1000 كيلووات/ساعة بسعر 251 قرشًا بدلًا من 210 قروش.

الشريحة السابعة: أكثر من 1000 كيلووات/ساعة بسعر 274 قرشًا بدلًا من 258 قرشًا.

قيمة فاتورة كهرباء أغسطس

الشريحة الأولى: من 0 إلى 50 كيلووات تكون قيمة فاتورة الكهرباء 34 جنيه عند استهلاك 50 كيلووات

الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلووات إجمالي الاستهلاك عند 100 كيلووات تكون قيمة فاتورة الكهرباء 83 جنيه.

الشريحة الثالثة: من 0 إلى 200 كيلووات إجمالي الاستهلاك عند 200 كيلووات تكون قيمة فاتورة الكهرباء 230 جنيه.

الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلووات إجمالي الاستهلاك عند 350 كيلووات تكون قيمة فاتورة الكهرباء عند استهلاك 300 كيلو 403 جنيه.

الشريحة الخامسة: من 0 إلى 650 كيلووات إجمالي الاستهلاك عند 400 كيلووات تكون قيمة فاتورة الكهرباء 795 جنيه.

وعند استهلاك 500 كيلو تكون قيمة الفاتورة 811 جنيه، وعند استهلاك 600 كيلو تكون قيمة الفاتورة 1025 جنيه

الشريحة السادسة: من 0 إلى 1000 كيلووات إجمالي الاستهلاك عند 700 كيلووات تكون الفاتورة 1687 جنيه.

وعند استهلاك 800 كيلو تكون قيمة الفاتورة 1928 جنيه

وعند استهلاك 900 كيلو تكون قيمة الفاتورة 2169 جنيه.

وعند استهلاك 1000 كيلو تكون قيمة الفاتورة 2410 جنيه

الشريحة السابعة: أكثر من 1000 كيلووات عند استهلاك 2000 كيلووات تكون فاتورة الكهرباء ب 5480 جنيه