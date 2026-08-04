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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بالخرطوش بمنية النصر بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه
همت الحسينى

أصيب 6 أشخاص، إثر نشوب مشاجرة استخدمت خلالها طلقات الخرطوش بشارع 23 يوليو بمدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى منية النصر المركزي لتلقي العلاج 

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع مشاجرة واستخدام خرطوش مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص.


انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف إلى مكان الواقعة، 
وتبين أن المصابين هم: فاطمة فتحي حسن (50 عامًا) مصابة بخرطوش في الكتف الأيمن، وشيماء محمد محمد (40 عامًا) بخرطوش في الوجه، وسعاد نجاح محمد الجزار (58 عامًا) بخرطوش في الوجه، واعتماد منصور محمد (62 عامًا) بخرطوش بالرأس، وفكري السيد محمد إبراهيم (21 عامًا - مجند) بخرطوش بالظهر والوجه، والسيد إبراهيم إبراهيم محمد (13 عامًا) بخرطوش بالساق اليمنى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق  لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتورطين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الدقهلية محافظه منية النصر

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