أسعار هيونداي جيتز المستعملة في مصر

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏‏المحلي ‏انتشارا، والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، ‏فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏‏السيارات ‏المستعملة ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي ‏سيدفعونه حال شراء سيارة جديدة.‏

وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏‏من ‏السيارات لفتت أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، ومن بينها ‏السيارة هيونداي جيتز موديل 2010.

تعتمد سيارة هيونداي جيتز موديل 2010، على محرك رباعي الأسطوانات (4 سلندر)، بسعة 1600 سي سي و16 صباب، وهو نفس المحرك الشهير والاعتمادى المستخدم في سيارات هيونداي فيرنا وماتريكس، يولد هذا المحرك قوة ميكانيكية تصل إلى 105 حصان عند 5800 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران أقصى يبلغ 144 نيوتن متر عند 3200 دورة في الدقيقة.

يتصل هذا المحرك بنوعين من نواقل الحركة لنقل القوة إلى العجلات الأمامية (منظومة دفع أمامي)؛ الأول هو ناقل حركة يدوي (مانيوال) مكون من 5 سرعات يوفر تحكم رياضي واستهلاك أفضل للوقود، والثاني هو ناقل حركة أوتوماتيكي كلاسيكي مكون من 4 سرعات يوفر راحة تامة داخل المدن المزدحمة، تبلغ سعة خزان الوقود في السيارة 45 لتر، وتتسارع السيارة من الثبات إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 9.6 ثانية تقريبا للنسخة المانيوال، بينما تصل سرعتها القصوى إلى حوالي 180 كم/ساعة.

أما عن سعر السيارة هيونداي جيتز موديل 2010 ‏‏‏، فياتي بمتوسط ‏‏380 الف جنيه، وقد يختلف السعر بعض الشئ على حسب الحالة الفنية ‏للسيارة.‏