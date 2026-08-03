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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار فورد إكسبيديشن 2026 في السعودية

فورد إكسبيديشن موديل 2026
فورد إكسبيديشن موديل 2026
إبراهيم القادري

كشفت شركة فورد عن طرازها الجديد فورد إكسبيديشن موديل 2026، وتنتمي إكسبيديشن لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

فورد إكسبيديشن موديل 2026

محرك فورد إكسبيديشن موديل 2026

تحصل سيارة فورد إكسبيديشن موديل 2026 علي قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3500 سي سي تيربو، وبها قوة 440 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات فورد إكسبيديشن موديل 2026

فورد إكسبيديشن موديل 2026

زودت سيارة فورد إكسبيديشن موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شبك أمامي معاد التصميم يميز هوية الطراز الجديد، وبها مصابيح LED أمامية وخلفية متكاملة، وبها ألواح حماية أمامية، ورفارف ومقابض جانبية، وبها عجلات بمقاسات كبيرة تناسب الاستخدام على الطرق الوعرة، وبها باب خلفي مقسم، وبها لمسات عملية مثل خطاطيف سحب، وبها إمكانيات اختيار حوامل للسقف.

فورد إكسبيديشن موديل 2026

ويوجد بـ سيارة فورد إكسبيديشن موديل 2026 أيضا، ثلاثة صفوف مع خيارات مقاعد وسطى كراسي، وبها مواد تشطيب عالية الجودة، وبها نظام تحكم مناخي متعدد المناطق، ومنافذ شحن متعددة، وبها مقاعد قابلة للتدفئة والتبريد، ونظام معلوماتي يعتمد تقنية Ford Digital Experience المبنية على Android Automotive .

فورد إكسبيديشن موديل 2026

بالاضافة إلي ان فورد إكسبيديشن موديل 2026 بها، شاشة مركزية كبيرة تدعم متجر تطبيقات Google، وبها Apple CarPlay، وبها Android Auto، ومساعد صوت في بعض الإعدادات، لوحة عدادات رقمية وتكامل خدمات الملاحة والاتصال، وبها تحديثات برمجية محتملة عبر الهواء في الطرازات الحديثة، ومكابح طوارئ تلقائية مع كشف المشاة والمركبات المتحركة، ومراقبة النقطة العمياء، ونظام يتكيف مع السرعة مع دعم الحفاظ على المسار، وكاميرات محيطية للمساعدة في الركن والحركة .

سعر فورد إكسبيديشن موديل 2026

فورد إكسبيديشن موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة فورد إكسبيديشن موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 239 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة فورد إكسبيديشن موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 239 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة فورد إكسبيديشن موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 319 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة فورد إكسبيديشن موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 319 ألف ريال سعودي .

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