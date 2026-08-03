إم جي 07 السيدان يمكنها قطع 840 كم | صور

كشفت شركة إم جي عن طرازها الجديد إم جي 07 الكهربائي، وتنتمي 07 لفئة السيارات السيدان الكوبيه، وتظهر بتصميم عصري وأنيق، ومزودة بنظام كهربائي بجهد 800 فولت .

سيارة إم جي 07 السيدان الجديدة

أبعاد إم جي 07 السيدان الجديدة

تأتى سيارة إم جي 07 في سوق السيارات بطول 4886 مم، وعرض 1.9 مم، وارتفاع 1485 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2825 مم .

مواصفات إم جي 07 السيدان الجديدة

زودت سيارة إم جي 07 السيدان الجديدة بالعديد من المميزات من ضمنها، أبواب بزجاج بلا إطارات، وجناح خلفي كهربائي قابل للتعديل عبر خمس وضعيات، وبها عجلات مقاس 19 بوصه، ومستشعر ليدار مثبت على السقف، وبها نظام القيادة المساعدة من شركة Momenta، الذي يعتمد على نموذج R7 العالمي وشريحة X7، ويدعم النظام وظائف تشمل الملاحة الآلية على الطرق المعروفة باسم NOA، بالإضافة إلى الركن الذاتي.

سيارة إم جي 07 السيدان الجديدة

بالاضافة إلي ان سيارة إم جي 07 السيدان الجديدة تضم أيضا، مقعد أمامي للراكب بوضعية انعدام الجاذبية، وبها شاشة وسطية مقاس 15.6 بوصه بدقة 2.5K تعمل بمعالج كوالكوم سنابدراجون 8295P، وبها نظام صوتي مكون من 21 سماعة، ونظام Moli ثلاثي الأبعاد للتفاعل الفوري، إلى جانب إمكانية ربط السيارة بالهاتف، وبها صندوق تخزين أمامي سعة 168 لتر .

محرك إم جي 07 السيدان الجديدة

سيارة إم جي 07 السيدان الجديدة

تحصل سيارة إم جي 07 السيدان الجديدة علي قوتها من بطارية سعة 67 كيلووات/ساعة، وبها قوة 239 حصان، ويمكنها قطع مسافة 650 كم/ساعة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سيارة إم جي 07 السيدان الجديدة

يمكن لسيارة إم جي 07 السيدان الجديدة أيضا قطع مسافة 840 كم/ساعة بالشحنة الواحدة، وبها قوة 320 حصان، وبها منظومة كهربائية بجهد 800 فولت، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .