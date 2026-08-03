البحوث الفلكية تكشف حقيقة حدوث زلزال جديد خلال الفترة المقبلة

طمأن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المواطنين بشأن الوضع الزلزالي في مصر، مؤكدًا أن التوابع التي أعقبت زلزال فجر اليوم تُعد ظاهرة طبيعية ومتوقعة بعد الزلازل متوسطة القوة، ولا تمثل مؤشرًا على وقوع زلزال أقوى خلال الأيام المقبلة، مشددًا على أن مصر لا تقع ضمن الأحزمة الزلزالية الرئيسية وأن الوضع لا يدعو للقلق.

البحوث الفلكية: لا مؤشرات على زلزال قوي خلال الفترة المقبلة

أكد الدكتور شريف عبد الهادي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن التوابع الناتجة عن زلزال اليوم لا تزال مستمرة، لكنها جميعًا ضعيفة وغير محسوسة، إذ تقل قوتها عن 3 درجات على مقياس ريختر، ولا ترصدها إلا أجهزة الرصد الزلزالي.

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية لقناة إكسترا نيوز، أن استمرار الهزات الارتدادية بعد الزلازل المتوسطة أمر طبيعي ومتوقع، وقد يستمر لعدة أيام، لكنه لا يعني بالضرورة حدوث زلزال أكبر، مشيرًا إلى أن الوضع الزلزالي في مصر مستقر ولا يستدعي القلق.

وأضاف أن مصر لا تزال خارج الأحزمة الزلزالية الرئيسية، وأن أقرب المناطق النشطة تقع في شرق البحر المتوسط، إلى جانب النشاط المعروف في خليج السويس وخليج العقبة والبحر الأحمر، مؤكدًا أن هذه المناطق تخضع للمتابعة المستمرة من خلال شبكات الرصد التابعة للمعهد.

وأشار إلى أن شعور المواطنين بالهزة الأرضية جاء نتيجة قرب مركز الزلزال من المناطق المأهولة بالسكان، خاصة القاهرة الكبرى، وهو ما جعل الإحساس بها أكثر وضوحًا مقارنة بزلازل سابقة كانت تقع على مسافات أبعد.

وشدد رئيس قسم الزلازل على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة عند وقوع أي هزة أرضية، وعدم استخدام المصاعد أو السلالم أثناء الزلزال، مع البقاء في مكان آمن داخل المبنى حتى انتهاء الهزة، مؤكدًا أن المعهد يواصل متابعة النشاط الزلزالي على مدار الساعة ونشر التوعية اللازمة للمواطنين.