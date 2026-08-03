قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اقتصادية الشيوخ: ليس لدينا حل إلا زيادة معدلات الصناعة في مصر والتصدير للخارج
الشرقية: لا خسائر أو انهيارات بسبب الهزة الأرضية وفحص عقار الغشام أجراء احترازي
15 سوقًا تستحوذ على 60% من صادرات الصناعات الغذائية المصرية بقيمة 2.28 مليار دولار
278 رحلة دولية تصل الغردقة خلال 48 ساعة.. استمرار الانتعاش السياحي بالبحر الأحمر
طرابزون سبور يجهز طائرة خاصة لمحمد صلاح
إيران تعدم عميلين قدما معلومات عسكرية للموساد وقت الحرب
الفيفا تتدخل في حسم صفقة يان ديوماندي لـ ريال مدريد بعد أزمة الوكلاء
البحوث الفلكية تكشف حقيقة حدوث زلزال جديد خلال الفترة المقبلة
رغم أزماته مع الاتحاد الأوروبي .. إنفانتينو لم يتأثر بقرار إلغاء بيع حصص كأس العالم
وسائل إعلام عبرية: ترامب ترك نتنياهو في الظلام حول ضربة إيران
الصحة تقدم روشتة لكبار السن للتعامل مع الزلازل.. خطوات بسيطة قد تنقذ حياة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إيمان كريم: الثقافة والفنون بوابة لدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة

الدكتورة إيمان كريم المشرف على المجلس القومي للإعاقة
الدكتورة إيمان كريم المشرف على المجلس القومي للإعاقة
الديب أبوعلي

شهدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مساء أمس، ندوة "مسار وصلة: تجارب مسرحية وفنية في دمج الفنون"، التي عقدت بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري.

وتناولت الندوة جهود وزارة الثقافة في تنفيذ برامج وعروض فنية تتناول قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال مسرح الشمس، عبر نحو 10 ورش ثقافية، إلى جانب عروض للرقص المعاصر، مع تدريب وتأهيل المشاركين، وتوفير الإتاحة الكاملة للمسرح، كما استعرضت جهود الوزارة في التنسيق والتعاون مع مؤسسة الشكمجية وغيرها من المؤسسات المعنية.

الدمج والتمكين في المجال الثقافي

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة إيمان كريم أهمية التنسيق والتشبيك مع المهرجان القومي للمسرح المصري لتحقيق الدمج والتمكين في المجال الثقافي، بما يسهم في ترسيخ العدالة الثقافية.

وأشارت إلى أن المجلس بدأ منذ ثلاث سنوات تعاونا مع وزارة الثقافة، وكانت باكورة هذا التعاون مشروع "جوه الدايرة"، الذي يستهدف دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف الفنون، إلى جانب رفع وعي العاملين بآداب التعامل معهم، وسبل التواصل الفعال معهم.

وأضافت أن الثقافة والفنون تمثلان إحدى أهم أدوات القوة الناعمة، لما لهما من دور في التعبير عن الأفكار والقضايا المجتمعية بوسائل إبداعية متنوعة، مع إتاحة الفرصة لتوظيف وتنمية المواهب الفنية المختلفة.

وأدارت الندوة الفنانة وفاء الحكيم، بحضور الفنان كريم الحسيني، والفنانة أميرة شوقي، والدكتور كرم ملاك، وبمشاركة الدكتور أيمن الشيوي، رئيس قطاع المسرح، والفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري.

المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة القومي للأشخاص ذوي الإعاقة القومي للمسرح المهرجان القومي للمسرح الدكتورة إيمان كريم المجلس الأعلى للثقافة دار الأوبرا المصرية وزارة الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال السويس

هل تحدث هزة أرضية أكبر من زلزال اليوم؟.. البحوث الفلكية يوضح التفاصيل

مباحث أقسام الجيزة

بالأسماء.. شاهد اعتماد حركة التنقلات الداخلية لرؤساء مباحث أقسام الجيزة

زلزال

زلزال بقوة 5.5 ريختر في عدة مناطق بمصر.. وبيان عاجل من البحوث الفلكية

الذهب

الجرام وصل 3920 جنبها.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين

زلزال

منشور متداول يثير الجدل بعد الهزة الأرضية.. وتوقعات بنشاط زلزالي وبركاني قبل ساعات من الزلزال

زلزال

بيان رسمي من البحوث الفلكية يوضح تفاصيل الزلزال

البنزين

بعد زيادات الأسعار العالمية.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

زلزال

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب مصر وعددا من دول الشرق الأوسط

ترشيحاتنا

التياترو

عرض التياترو ضمن فعاليات القومي للمسرح

العوضي

أحمد العوضى يعلق على الزلزال

باسم سمرة

باسم سمرة يعلق على الزلزال: كمل نوم عندك بصمة الصبح

بالصور

مي حلمي تثير الجدل بإطلالة صيفية جريئة

مى حلمى تثير الجدل بإطلالة صيفية جريئة
مى حلمى تثير الجدل بإطلالة صيفية جريئة
مى حلمى تثير الجدل بإطلالة صيفية جريئة

طريقة عمل الشيش طاووق

طريقة عمل الشيش طاووق.
طريقة عمل الشيش طاووق.
طريقة عمل الشيش طاووق.

شيرين عبد الوهاب بإطلالة عفوية دون مكياج في أول ظهور بعد غياب

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

المزيد