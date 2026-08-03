إيمان كريم: الثقافة والفنون بوابة لدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة

شهدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مساء أمس، ندوة "مسار وصلة: تجارب مسرحية وفنية في دمج الفنون"، التي عقدت بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري.

وتناولت الندوة جهود وزارة الثقافة في تنفيذ برامج وعروض فنية تتناول قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال مسرح الشمس، عبر نحو 10 ورش ثقافية، إلى جانب عروض للرقص المعاصر، مع تدريب وتأهيل المشاركين، وتوفير الإتاحة الكاملة للمسرح، كما استعرضت جهود الوزارة في التنسيق والتعاون مع مؤسسة الشكمجية وغيرها من المؤسسات المعنية.

الدمج والتمكين في المجال الثقافي

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة إيمان كريم أهمية التنسيق والتشبيك مع المهرجان القومي للمسرح المصري لتحقيق الدمج والتمكين في المجال الثقافي، بما يسهم في ترسيخ العدالة الثقافية.

وأشارت إلى أن المجلس بدأ منذ ثلاث سنوات تعاونا مع وزارة الثقافة، وكانت باكورة هذا التعاون مشروع "جوه الدايرة"، الذي يستهدف دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف الفنون، إلى جانب رفع وعي العاملين بآداب التعامل معهم، وسبل التواصل الفعال معهم.

وأضافت أن الثقافة والفنون تمثلان إحدى أهم أدوات القوة الناعمة، لما لهما من دور في التعبير عن الأفكار والقضايا المجتمعية بوسائل إبداعية متنوعة، مع إتاحة الفرصة لتوظيف وتنمية المواهب الفنية المختلفة.

وأدارت الندوة الفنانة وفاء الحكيم، بحضور الفنان كريم الحسيني، والفنانة أميرة شوقي، والدكتور كرم ملاك، وبمشاركة الدكتور أيمن الشيوي، رئيس قطاع المسرح، والفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري.