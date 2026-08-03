تجاوز الـ 51 جنيها..سعر الدولار اليوم في البنوك

استقر سعر الدولار في البنوك العاملة في مصر خلال تعاملات اليوم الإثنين 3 أغسطس 2026 وفقًا لآخر التحديثات.

سعر الدولار اليوم

وصل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند:

51.12 جنيه للشراء.

51.22 جنيه للبيع.



وتراجع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري لنحو:

50.37 جنيه للشراء.

50.47 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو :

51.10 جنيه للشراء.

51.20 جنيه للبيع.



سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك HSBC عند:

50.65 جنيه للشراء.

50.75 جنيه للبيع.



تراجع سعر الدولار الأمريكي في بنك نكست ليسجل:

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو:

50.45 جنيه للشراء.

50.55 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني نحو:

50.40 جنيه للشراء.

50.50 جنيه للبيع.



وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر ليسجل :

50.37 جنيه للشراء.

50.47 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB):

50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.



ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية لنحو:

50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.



وانخفض سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر لعند :

50.27 جنيه للشراء.

50.37 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي اليوم:

50:35 جنيه للشراء.

50.48 جنيه للبيع.

أعلي سعر لشراء الدولار

وسجل أعلى سعر لشراء الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB) عند 51.12 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 51.22 جنيه.

أقل سعر لبيع الدولار



سجل بنك كريدي أجريكول مصر أقل سعر لبيع الدولار عند 50.37 جنيه، فيما بلغ سعر الشراء 50.27 جنيه.