سعر الدولار في مصر ختام تعاملات اليوم الأحد

شهد سعر الدولار في مصر، اليوم الأحد 2 أغسطس 2026، حالة من التباين تباينًا في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية، مع استمرار تحركات العملة الخضراء بشكل محدود، وفقًا لآخر التحديثات.

وسجل أعلى سعر لشراء الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB) عند 51.12 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 51.22 جنيه.

ليواصل أبوظبي الإسلامي تصدره قائمة أعلى أسعار الدولار بين البنوك.



في المقابل، سجل بنك كريدي أجريكول مصر أقل سعر لبيع الدولار عند 50.37 جنيه، فيما بلغ سعر الشراء 50.27 جنيه.

أسعار الدولار اليوم الأحد:

مصرف أبوظبي الإسلامي: 51.12 جنيه للشراء. 51.22 جنيه للبيع.



البنك العربي الأفريقي الدولي:

51.10 جنيه للشراء. 51.20 جنيه للبيع.



بنك HSBC:

50.65 جنيه للشراء. 50.75 جنيه للبيع.



بنك نكست:

50.55 جنيه للشراء. 50.65 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس:

50.45 جنيه للشراء. 50.55 جنيه للبيع.



بنك الإمارات دبي الوطني: 50.40 جنيه للشراء. 50.50 جنيه للبيع.



البنك الأهلي المصري: 50.37 جنيه للشراء. 50.47 جنيه للبيع.

بنك مصر:

50.37 جنيه للشراء. 50.47 جنيه للبيع.



البنك التجاري الدولي (CIB):

50.35 جنيه للشراء. 50.45 جنيه للبيع.



بنك الإسكندرية:

50.35 جنيه للشراء. 50.45 جنيه للبيع.



كريدي أجريكول مصر: 50.27 جنيه للشراء. 50.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم:

50:35 جنيه للشراء.

50.48 جنيه للبيع.



متوسط سعر الدولار في مصر

50.47 جنيه