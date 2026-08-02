اليمن.. إعلان حالة الطوارئ في مأرب بعد تفشي الحصبة وتسجيل 1600 إصابة

أعلنت السلطات المحلية في محافظة مأرب شرقي اليمن، اليوم الأحد، حالة الطوارئ الصحية لمواجهة التفشي المتسارع لمرض الحصبة، عقب تسجيل عشرات الوفيات والإصابات منذ بداية العام الجاري.

وقال وكيل محافظة مأرب، عبدربه مفتاح، خلال اجتماع موسع لكتلة الصحة ضم مسئولين في مكتب الصحة وممثلين عن منظمات دولية ومحلية، إن المحافظة سجلت منذ مطلع العام 1624 إصابة بالحصبة، بينها 290 حالة مؤكدة مخبريا، إضافة إلى 12 حالة وفاة.

وأوضح مفتاح أن معظم الإصابات تركزت في 36 مخيما للنازحين، معتبرا أن الأرقام المسجلة تمثل مؤشرا خطيرا يستدعي تعزيز إجراءات الرصد الوبائي وتوسيع حملات التحصين والتوعية الصحية.

ودعا المسئول المحلي إلى توجيه التدخلات العاجلة نحو مخيمات النازحين والمناطق ذات الكثافة السكانية، بهدف الحد من انتشار المرض والسيطرة على التفشي.



وأشار إلى أن استمرار تدفق النازحين إلى المحافظة أدى إلى زيادة الضغوط على القطاع الصحي، في ظل محدودية الموارد وارتفاع حجم الاحتياجات الإنسانية.

وتعد مأرب من أبرز مناطق استقبال النازحين في اليمن، إذ تؤوي مئات الآلاف ممن فروا من مناطق الصراع منذ اندلاع الحرب قبل 12 عاما، ما شكل ضغطا إضافيا على الخدمات الصحية والبنية التحتية.