سيناتور أمريكي: إدارة ترامب "تتخبط" في التعامل مع إيران

قال السيناتور الديمقراطي مارك كيلي إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "تتخبط" في تعاملها مع الحرب مع إيران، داعيًا الرئيس ترامب إلى انتهاج مسار مختلف لإيجاد مخرج من الصراع بعد خمسة أشهر من اندلاعه.

وأضاف كيلي - في مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز" اليوم /الأحد/-: "إنهم عالقون، وهم مسئولون عن هذا، والرئيس ترامب هو من يجب أن يحاول إيجاد مخرج من هذا الوضع".

وفي سياق متصل، أعرب كيلي عن مخاوفه بشأن طلبات التمويل التي قدمتها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إذ تسعى إدارة ترامب إلى الحصول على تمويل إضافي بقيمة 67 مليار دولار، إلى جانب طلب ميزانية إجمالية تبلغ 1.5 تريليون دولار للسنة المالية 2027.

وقال إنه سيدعم "توفير ما تحتاجه القوات للدفاع عن نفسها وعن الولايات المتحدة"، لكنه شدد على ضرورة أن يتبنى البنتاجون "نهجًا معقولًا" في الإنفاق.