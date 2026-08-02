سنتكوم: تحويل مسار 35 سفينة وتعطيل سفينتين ضمن الحصار على الموانئ الإيرانية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تنفيذ إجراءات بحرية جديدة ضمن عمليات الحصار على الموانئ الإيرانية، مؤكدة أنها قامت بتحويل مسار 35 سفينة وتعطيل سفينتين منذ استئناف هذه العمليات، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط الأمريكية على إيران.

وأوضحت سنتكوم أن عملياتها لا تقتصر على التحركات البحرية فقط، بل تشمل أيضًا استمرار تحليق الطائرات الأمريكية في سماء بحر العرب لتقديم الدعم الاستخباراتي والاستطلاعي، ومراقبة حركة الملاحة، وضمان تنفيذ إجراءات الحصار المفروضة على الموانئ الإيرانية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا متزايدًا بين الولايات المتحدة وإيران، وسط تحركات عسكرية ودبلوماسية متسارعة، ما يزيد من المخاوف بشأن أمن الملاحة في الممرات البحرية الحيوية، خاصة في بحر العرب والخليج.

ويرى مراقبون أن تشديد الرقابة على حركة السفن وتحويل مساراتها قد ينعكس على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد، في ظل اعتماد جزء كبير من تجارة الطاقة العالمية على الممرات البحرية في المنطقة. كما يثير استمرار الحصار مخاوف من اتساع رقعة التوتر واحتمال حدوث مواجهات قد تؤثر على استقرار أسواق النفط والنقل البحري.

وتواصل الولايات المتحدة، عبر القيادة المركزية، التأكيد على أن عملياتها تستهدف فرض القيود على الأنشطة المرتبطة بإيران، فيما تترقب الأوساط الدولية ردود الفعل الإيرانية وانعكاسات هذه الإجراءات على المشهد الأمني والإقليمي خلال الفترة المقبلة



