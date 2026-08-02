المؤبد لـ 9 متهمين والمشدد 15 سنة لعاشر في خلية أكتوبر.. وإدراج الإخوان على قوائم الإرهاب

أصدرت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم الأحد، حكمها على 10 متهمين في القضية رقم 4479 لسنة 2025 جنايات أكتوبر، فقضت بالسجن المؤبد لـ9 متهمين والسجن المشدد 15 سنة لمتهم واحد، كما أمرت المحكمة بإدراج المحكوم عليهم وكيان جماعة الإخوان الإرهابية على قوائم الإرهاب.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

وسبق أن كشفت تحقيقات النيابة العامة انضمام المتهمين لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.