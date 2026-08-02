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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بـ5880 جنيها

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
علياء فوزى

استقرت أسعار الذهب محليا، وعالميا بالتزامن مع العطلة الرسمية للبورصة العالمية اليوم الأحد سجل جرام الذهب  عيار 21 الآن نحو 5880 جنيه.

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد  2 أغسطس 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة. 

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 2 أغسطس 2026

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 6720 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6665 جنيه.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  5880  جنيها.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  5830 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5040 جنيهًا. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى4995 جنيه.

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 3920 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 3885 جنيهًا.

أسعار الذهب الان

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن 

بلغ  سعر  بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 47040 جنيها.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 46640 جنيهًا.

سعر بيع أوقية الذهب اليوم الأحد

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 209015 جنيها.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 207240 جنيهات.

أسعار الذهب

سعر الدولار اليوم في الصاغة 

سجل سعر دولار الصاغة اليوم ليصل 51.70 جنيه مقابل 51.10 جنيه السعر الرسمي.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4042 دولار.

أسعار الذهب الجنيه الذهب سعر الذهب عيار 21 أوقية الذهب سعر الذهب اليوم

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