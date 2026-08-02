بعد تراجعه في مصر.. مفاجأة في أسعار الذهب بالدول العربية اليوم

في الوقت الذي شهدت فيه أسعار الذهب تراجعًا على المستوى المحلي في مصر خلال تعاملات اليوم، حافظت أسعار الذهب على استقرارها في معظم الأسواق العربية، وسط متابعة مستمرة لتحركات المعدن الأصفر عالميًا وتطورات الأسواق المالية. وشمل الاستقرار أسعار الذهب في السعودية والإمارات والكويت وقطر، مع استمرار اهتمام المستثمرين والمستهلكين بحركة الأسعار، خاصة مع حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق.

وفيما يلي أسعار الذهب اليوم في عدد من الدول العربية، وفقًا لآخر تحديثات الأسعار، بالعملات المحلية لكل دولة:

أسعار الذهب في السعودية اليوم

سعر الذهب عيار 24: 486.69 ريال سعودي

سعر الذهب عيار 21: 425.85 ريال سعودي

سعر الذهب عيار 18: 365.02 ريال سعودي

سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات عيار 21: 3407 ريالات سعودية

أسعار الذهب في الإمارات اليوم

سعر الذهب عيار 24: 477.28 درهمًا إماراتيًا

سعر الذهب عيار 21: 417.62 درهمًا إماراتيًا

سعر الذهب عيار 18: 357.96 درهمًا إماراتيًا

سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات عيار 21: 3341 درهمًا إماراتيًا

أسعار الذهب في الكويت اليوم

سعر الذهب عيار 24: 40.18 دينار كويتي

سعر الذهب عيار 21: 35.15 دينار كويتي

سعر الذهب عيار 18: 30.13 دينار كويتي

سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات عيار 21: 281.23 دينار كويتي

أسعار الذهب في قطر اليوم

سعر الذهب عيار 24: 473.65 ريال قطري

سعر الذهب عيار 21: 414.45 ريال قطري

سعر الذهب عيار 18: 355.24 ريال قطري

سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات عيار 21: 3316 ريالات قطرية