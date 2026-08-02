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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب الآن بمصر.. عيار 21 فاق التوقعات

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر
محمد غالي

 أسعار الذهب في مصر يبحث عنها المواطنين والمستثمرين، بالتزامن مع استمرار حالة التذبذب التي تسيطر على الأسواق العالمية، والتي تنعكس بصورة مباشرة على حركة المعدن النفيس داخل السوق المحلية، سواء من حيث الارتفاع أو التراجع.

ويحرص المتعاملون في سوق الصاغة على متابعة أسعار الذهب بشكل يومي، سواء بغرض الشراء أو البيع أو الاستثمار، في ظل استمرار الذهب كأحد أبرز أدوات الادخار وحفظ قيمة الأموال، خاصة خلال فترات التضخم وعدم الاستقرار الاقتصادي.

أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24: سجل 6730 جنيها للبيع و6675 جنيها للشراء.
عيار 21: سجل 5890 جنيها للبيع و5840 جنيها للشراء.
عيار 18: سجل 5050 جنيها للبيع و5005 جنيهات للشراء.
عيار 14: سجل 3925 جنيها للبيع و3895 جنيها للشراء.
الجنيه الذهب: سجل 47120 جنيها للبيع و46720 جنيها للشراء.
أوقية الذهب بالجنيه: سجلت 209370 جنيها للبيع و207595 جنيها للشراء.
أوقية الذهب عالميا: سجلت 4042.68 دولار.

أسعار الذهب في مصر

ما العوامل المؤثرة في أسعار الذهب؟

تتأثر أسعار الذهب بعدد من العوامل الاقتصادية والمالية، يأتي في مقدمتها حجم العرض والطلب في الأسواق العالمية، إلى جانب قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، وتحركات الدولار الأمريكي، ومعدلات التضخم، فضلا عن أسعار النفط وأداء الاقتصاد العالمي.

كما تلعب التطورات السياسية والجيوسياسية دورا محوريا في تحديد اتجاهات الذهب، إذ يزداد الإقبال على المعدن الأصفر خلال فترات الأزمات والتوترات العالمية باعتباره أحد أهم الملاذات الاستثمارية الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون للحفاظ على قيمة أموالهم.

وفي المقابل، قد تتراجع جاذبية الذهب مع ارتفاع أسعار الفائدة أو صعود الدولار الأمريكي، حيث يفضل بعض المستثمرين توجيه استثماراتهم نحو الأصول التي تحقق عوائد أعلى.

أسعار الذهب في مصر

الذهب يحافظ على مكانته كملاذ آمن

يواصل الذهب ترسيخ مكانته كأحد أهم الأصول الاستثمارية والادخارية، بفضل قدرته على الحفاظ على القيمة على المدى الطويل، إلى جانب مساهمته في تنويع المحافظ الاستثمارية والحد من مخاطر تقلبات الأسواق.

ويرى محللون أن أداء الذهب خلال الفترة المقبلة سيظل مرتبطا بعدة عوامل رئيسية، أبرزها توجهات السياسة النقدية العالمية، وقرارات أسعار الفائدة، ومستويات التضخم، وتحركات الدولار، فضلا عن المستجدات الاقتصادية والسياسية التي تؤثر في الأسواق العالمية.

وتظل المتابعة اليومية لأسعار الذهب أمرا ضروريا للراغبين في الشراء أو البيع أو الاستثمار، لما توفره من رؤية أوضح تساعد على اتخاذ قرارات مناسبة في ظل التغيرات المستمرة التي يشهدها سوق الذهب محليا وعالميا.

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