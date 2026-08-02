نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى رمد قلاوون لمتابعة أعمال التطوير

أجرى الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، جولة تفقدية بمستشفى رمد قلاوون لمتابعة معدلات تنفيذ أعمال التطوير والوقوف على آخر مستجدات المشروع، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالتزامن مع أعمال الإنشاء والتطوير، وذلك في إطار توجهات الدولة، نحو تطوير المنشآت الصحية ودعم جهود إحياء القاهرة التاريخية.

استهل نائب الوزير جولته بتفقد المبنى الرئيسي للمستشفى والعيادات الخارجية بمختلف تخصصاتها، للاطمئنان على انتظام سير العمل واستمرار تقديم الخدمات الطبية بالكفاءة المطلوبة، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية وانتظام العمل داخل الأقسام المختلفة، إلى جانب الاستماع إلى آراء المرضى وذويهم الذين أشادوا بجودة الخدمات المقدمة وجهود الأطقم الطبية في تقديم الرعاية الصحية.

وتفقد الدكتور محمد الطيب، مواقع أعمال تطوير ثلاثة مبانٍ بالمستشفى إلى جانب موقع إنشاء المبنى الجديد، واستمع إلى عرض تفصيلي من مسؤولي شركة المقاولون العرب حول الموقف التنفيذي للمشروع ومراحل التنفيذ والتقسيمات الداخلية للمباني وآليات التشغيل المستقبلية والخطة الزمنية لاستكمال الأعمال، بما يحقق الاستغلال الأمثل للمساحات ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة.

تسريع وتيرة العمل بما يضمن الانتهاء من المشروع

وعقب الجولة عقد نائب الوزير اجتماعاً مع مسؤولي شركة المقاولون العرب والجهات المعنية لمناقشة الموقف التنفيذي والوقوف على أبرز التحديات والمعوقات، مؤكداً ضرورة الالتزام بالمعدلات الزمنية المستهدفة وتسريع وتيرة العمل بما يضمن الانتهاء من المشروع وتسليم المباني خلال فترة لا تتجاوز عاماً ونصف.

ووجه بسرعة إعداد خطة متكاملة لنقل الأجهزة الطبية والأقسام وغرف العمليات وفق مراحل التنفيذ للحفاظ على كفاءة التشغيل وعدم تأثر الخدمات، مع إدراج منظومة الميكنة والتحول الرقمي ضمن أعمال التطوير بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي في القطاع الصحي.

وأكد نائب الوزير أهمية التنسيق الكامل مع المستشفيات التابعة لمديرية الشؤون الصحية لوضع آليات واضحة لتحويل الحالات والعمليات الجراحية خلال فترة التطوير بما يضمن عدم تأثر المرضى، موجهاً بعقد اجتماع عاجل بمقر المديرية لتحديد المستشفيات البديلة وآليات توزيع الحالات وتيسير إجراءات استقبالها، مع استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين دون انقطاع طوال فترة التطوير.