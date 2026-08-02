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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طاقم تحكيم مصري يدير مواجهة غانا والكاميرون في كأس أمم أفريقيا للسيدات

شاهندا المغربي
شاهندا المغربي
حسن العمدة

قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إسناد إدارة مباراة غانا والكاميرون، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات، إلى طاقم تحكيم مصري.

واختارت اللجنة الدولية المصرية شاهندا المغربي لإدارة اللقاء حكمًا للساحة، فيما تم تعيين يارا عاطف حكمًا مساعدًا، في تأكيد جديد على الثقة التي تحظى بها الحكمات المصريات في إدارة المواجهات القارية.

ويأتي هذا التكليف ضمن سلسلة المشاركات المميزة لعناصر التحكيم المصري في البطولات الأفريقية، في ظل الأداء الجيد الذي قدمته شاهندا المغربي ويارا عاطف خلال الفترة الماضية، ما عزز حضورهما في أبرز المنافسات التي ينظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف غانا والكاميرون شاهندا المغربي

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