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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يشارك من الدور التمهيدي الأول في دوري أبطال أفريقيا.. واستثناء 3 أندية فقط من البداية

دوري أبطال أفريقيا
دوري أبطال أفريقيا
حسام الحارتي

يشارك فريق الزمالك في منافسات الدور التمهيدي الأول من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد، وفقًا لنظام القرعة المعتمد، حيث لن يتم إعفاؤه من هذا الدور.

وسيقتصر الاستثناء من خوض الدور التمهيدي الأول على ثلاثة أندية فقط، هي الأعلى تصنيفًا في القارة، وهي: صن داونز الجنوب أفريقي، والترجي التونسي، ونهضة بركان المغربي، لتبدأ مشوارها مباشرة من الدور التالي.

ومن المنتظر أن تسفر القرعة عن هوية منافس الزمالك في الدور التمهيدي الأول، حيث يسعى الفريق الأبيض إلى تجاوز هذه المرحلة ومواصلة مشواره نحو المنافسة على اللقب القاري واستعادة أمجاده في دوري أبطال أفريقيا.

فريق الزمالك الزمالك دوري أبطال أفريقيا الدور التمهيدي الترجي التونسي نهضة بركان المغربي

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