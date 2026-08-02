اهتمام أوروبي وخليجي بمحمود بنتايك.. والزمالك يترقب موقف اللاعب

أصبح المغربي محمود بنتايك، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محط أنظار عدد من الأندية الأوروبية والخليجية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما لفت الأنظار بالمستويات التي قدمها مع الفريق الأبيض في الموسم الماضي.

وذكر موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي أن أندية تنشط في الدوريين الفرنسي والتركي تتابع اللاعب عن كثب، تمهيدًا للتحرك لضمه، إلى جانب وجود اهتمام من أندية خليجية تسعى لمعرفة موقفه مع الزمالك قبل التقدم بعروض رسمية

وبحسب التقرير، فإن انتقال بنتايك قد يتم خلال سوق الانتقالات الصيفية إذا وافق الزمالك على بيع اللاعب، في صفقة قد تتراوح قيمتها بين مليوني و3 ملايين يورو.

وفي الوقت نفسه، يواصل الدولي المغربي استعداداته مع الزمالك للموسم الجديد، بعدما عاد الفريق إلى التدريبات عقب انتهاء فترة الراحة، بينما يتمسك الجهاز الفني بالحفاظ على القوام الأساسي للفريق.

وكان الزمالك قد ضم بنتايك في بداية موسم 2024 قادمًا من سانت إتيان الفرنسي، لينجح سريعًا في تثبيت أقدامه داخل التشكيل الأساسي، ويصبح أحد أبرز عناصر الفريق.

وخلال مشواره مع الزمالك، شارك بنتايك في 59 مباراة بمختلف البطولات، أحرز خلالها هدفين، وصنع 7 أهداف، كما ساهم في تتويج الفريق بثلاث بطولات هي الدوري المصري، وكأس مصر، وكأس السوبر الأفريقي