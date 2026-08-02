البحيرة : مشروع حضاري يحول بؤرة غير مستغلة إلى متنفس لأبناء المدينة

واصلت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة جولتها الميدانية اليوم بمركز أبو المطامير لمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حيث تفقدت، مشروع تغطية مصرف ثروت بمدينة أبو المطامير، والذي تم تحويله إلى متنزه حضاري يضم مساحات خضراء، وأماكن للجلوس، ومناطق انتظار للمواطنين، بما أسهم في تحسين المظهر الحضاري للمدينة وتوفير متنفس ترفيهي لأهالي أبو المطامير.

واطلعت المحافظ على مكونات المشروع، الذي تم تنفيذه في إطار بروتوكول تعاون بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير و الصرف الصحي، حيث شملت الأعمال تغطية مصرف ثروت وإقامة متنزه أعلى الجزء المغطى على مرحلتين؛ الأولى بطول 700 متر، والثانية بطول 1.2 كيلومتر، بعرض يتراوح بين 15 و25 مترًا.

وخلال الجولة، حرصت المحافظ على لقاء عدد من المواطنين والأسر المتواجدة بالمتنزه، حيث أعربوا عن سعادتهم بالمشروع، مؤكدين أنه أصبح متنفسًا حضاريًا ومكانًا مناسبًا للتنزه وقضاء أوقاتهم مع أسرهم وأطفالهم، مثمنين جهود المحافظة في تنفيذ مشروعات تسهم في تحسين جودة الحياة والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة.

كما استمعت المحافظ إلى عدد من مطالب المواطنين، ووجهت الجهات التنفيذية المختصة بدراستها والعمل على تلبيتها وفقًا للإمكانات المتاحة، مؤكدة أن التواصل المباشر مع المواطنين والوقوف على احتياجاتهم يمثل أحد أهم محاور العمل التنفيذي بالمحافظة.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن المحافظة مستمرة في تنفيذ المشروعات التي تستهدف الارتقاء بجودة الحياة وتحسين المشهد الحضاري، وتعظيم الاستفادة من الأصول والمساحات غير المستغلة وتحويلها إلى مشروعات خدمية وترفيهية تلبي احتياجات المواطنين، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.