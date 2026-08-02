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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جاي من الصعيد لحضور زفاف.. انتشال جثمان صغير جرفته مياه فرع رشيد من المنوفية إلى البحيرة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

تمكنت قوات الإنقاذ النهري، من انتشال جثمان طفل غرق في مياه فرع رشيد بالقرب من قرية كوم مازن التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، وذلك بعد نحو 24 ساعة من أعمال البحث المتواصلة، التي شارك فيها رجال الإنقاذ والصيادون وعدد من أهالي المنطقة.

 

وعُثر على جثمان الطفل بقرية النجيلة التابعة لمحافظة البحيرة، بعدما جرفته مياه فرع رشيد لمسافة عدة كيلومترات من موقع غرقه في محافظة المنوفية، لتنتهي رحلة البحث بالعثور عليه داخل نطاق محافظة البحيرة.

وكان الطفل قد حضر برفقة أسرته قادمًا من محافظة قنا إلى قرية عمروس التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، لزيارة أقاربه وحضور حفل زفاف أحد أفراد العائلة، إلا أنه توجه إلى المنطقة القريبة من قرية كوم مازن التابعة لمركز تلا، ونزل إلى مياه فرع رشيد للاستحمام هربًا من حرارة الطقس، قبل أن تجرفه المياه ويختفي داخلها.


وشارك في أعمال البحث فرق الإنقاذ النهري، بمساندة الصيادين وأهالي المنطقة، حتى تم انتشال الجثمان، بعد جهود استمرت على مدار يوم كامل، لتنتهي رحلة الطفل المأساوية التي حولت فرحة الأسرة بحضور حفل الزفاف إلى حالة من الحزن.

البحيرة محافظة البحيرة رشيد

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