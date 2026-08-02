الداخلية تكشف حقيقة اتهام سيدة لآخرين يالتعدي على شقيقها بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن ادعاء صاحبة الحساب قيام شخصين بالتعدى على شقيقها بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء، وتهديدهما بالإيذاء باستخدام سلاح نارى ومادة كاوية، والزعم بتقاعس الأجهزة الأمنية بقسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

تفاصيل الواقعة

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 2 يوليو المنقضى، تلقى قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة بلاغا من شقيق صاحبة الحساب بتضرره من شخصين هما مسن، ونجله، طالب، مقيمين بدائرة القسم، لقيامهما بالتعدى عليه بالضرب وإصابته بسحجات وكدمات متفرقة لخلافات بينهم حول الجيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة فى حينه.

وباستدعاء صاحبة الحساب، أشارت إلى ادعائها الكاذب حول تعدى المشكو فى حقهما على شقيقها باستخدام أسلحة بيضاء أو تهديدهما بالأذى باستخدام أسلحة نارية أو مواد كاوية، وتقاعس الأجهزة الأمنية عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما للاهتمام بشكواها.

أمكن ضبط المشكو فى حقهما، وبسؤالهما نفيا ما نسب إليهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.