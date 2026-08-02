قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طائرة خاصة تنقل محمد رمضان وعائلته إلى مراسي.. والفنان يوثق الرحله
طهران تنفي التوصل لاتفاق بشأن مضيق هرمز وتصف تقارير إعادة فتحه بـ"الكاذبة"
شوقي غريب لـ صدى البلد: طلبات المنتخب أوامر و5 ملفات لتطوير الكرة المصرية
الصحة: الخط الساخن الموحد 105 يسجل أكثر من 38 ألف مكالمة في النصف الأول من 2026 بنسبة إنجاز 100%
تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر
شوقي غريب يكشف لـ صدى البلد: خطة عمل للمنتخبات الوطنية حتى أولمبياد 2032
مصرع 3 أشخاص وإصابة اثنين في حادث غرق داخل قرية سياحية بالساحل الشمالي
الجيش الأوكراني يعلن قصف مصفاة نفط في منطقة ساراتوف الروسية
وكالة فارس: لا اتفاق بشأن إعادة فتح مضيق هرمز
6.2 مليار مشاهدة تراكمية على قنوات beIN SPORTS خلال بطولة كأس العالم 2026
القوات الروسية تستهدف سفينة تحمل معدات عسكرية للقوات الأوكرانية في البحر الأسود
«الزراعة»: ضبط أكثر من 226 طن لحوم ومنتجاتها مُخالفة للاشتراطات الصحية خلال يوليو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الغرفة تنشئ وحدة لضبط سوق السياحة الدينية ومكافحة الكيانات غير الشرعية

وليد خليل
وليد خليل
محمد الاسكندرانى

قرر مجلس ادارة غرفة شركات السياحة تشكيل وحدة داخل الغرفة لضبط سوق السياحة الدينية ومواجهة العشوائية في الإعلان عن برامج ورحلات الحج والعمرة والحد من عمل الدخلاء بهذا النشاط المهم 

 كما قرر مجلس الإدارة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي أن تصبح الوحدة الجديدة تابعة للجنة مكافحة الكيانات غير الشرعية بالغرفة والتي يرأسها وليد خليل عضو المجلس ونائب رئيس لجنة السياحة الدينية ، على أن تضم في عضويتها عدد من أعضاء الجمعية العمومية ، وقد أقر المجلس لائحة عمل الوحدة التي اقترحها وليد خليل.

مكافحة عشوائية إعلانات الحج والعمرة


يأتي ذلك في ضوء جهود مجلس إدارة الغرفة لتنظيم العمل في سوق الحج والعمرة وكذلك ضبط سوق الإعلانات والقضاء على أية عشوائية أو فوضى به قد تضر بالشركات الجادة وحصر العمل بتنظيم رحلات العمرة على شركات السياحة المرخصة فقط تنفيذا للقانون  
وتختص الوحدة بعدة أنشطة منها :- مراقبة كافة الإعلانات للتأكد من مطابقتها للمعايير الفنية  و ضوابط العمرة أو الحج ، ومواجهة حرق الأسعار، والتأكد من جدية البرامج وقابليتها للتنفيذ ، وتقوم الوحدة كذلك بمراقبة تعامل الشركات مع الكيانات غير الشرعية بأشكالها التقليدية والمستحدثة، ومكافحة اللجان الإلكترونية التي تستخدمها بعض الشركات أو الكيانات غير الشرعية سواء في التسويق او الاساءة للمنافسين.

تحديد المخالفات

وحول المخالفات التي حددتها لائحة عمل الوحدة أكد وليد خليل أن تلك المخالفات تشمل الإعلان عن أسعار غير منطقية أو برامج وهمية وبما يضر بجموع الشركات ، أو الإعلان عن برامج مخالفة لضوابط العمرة والحج ، أو التعامل مع كيانات غير شرعية أو الإستعانة بأى مسوق الكترونى ( بلوجر او ماشابه ) دون ذكر اسم الشركة في الإعلان ، أو الاستعانة بلجان الكترونيه منظمة بهدف التسويق لبرامجها أو للإساءة للشركات المرخصة.

وشدد وليد خليل علي أنه في حالة ارتكاب أي من المخالفات السابقة فسوف يتم اتخاذ عدة إجراءات لإزالة المخالفة وضمان عدم تكرارها ، مؤكدا أن مجلس إدارة الغرفة وافق على لائحة الجزاءات الخاصة بها في حالة عدم امتثال الشركة المخالفة ، وفي حالة تعدد مخالفات الشركة أو عدم استجابتها لتنبيهات اللجنة يتم رفع مذكرة بالوقائع الثابتة في حقها مشفوعة بالمستندات الدالة عليها الى الجهة الادارية لاتخاذ ما يلزم.

غرفة شركات السياحة الحج السياحي العمرة الحج والعمرة حج 2027

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ البحيرة

بالأسماء .. حركة تنقلات ضباط الشرطة والبحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة 2026

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات تنسيق الجامعات 2026.. الحدود الدنيا لكليات الحاسبات والمعلومات لطلاب علمي رياضة

تنسيق الجامعات 2026

بعد قليل.. التعليم العالي تعلن الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

امام عاشور.

رغم العرض السعودي الضخم.. إمام عاشور يغلق ملف الاحتراف ويُجدّد عقده مع الأهلي بـ 200 مليون جنيه

عمر مرموش

رسالة مانشستر سيتي حسمت الجدل.. هل يرحل عمر مرموش عن الفريق؟

وزارة التعليم العالي

91.25% علمي علوم و86.09% للشعبة الهندسة و71.56% الادبي.. ننشر الحد الأدنى للتسجيل بـ المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026 .. 93.1% للطب و92.6% للأسنان و88.9% للهندسة

وزارة التعليم العالي

تنسيق الجامعات 2026.. تعليمات مهمة لطلاب الثانوية العامة قبل التسجيل بالمرحلة الأولى

ترشيحاتنا

اختراق أمني

اختراق أمني يكشف بيانات داخلية في هيئة الاستثمارات الحكومية البريطانية

أرشيفية

الإحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل مضيئة في ريف القنيطرة بسوريا

إغاثة للمتضررين

الصين تخصص إمدادات إغاثة للمتضررين من الفيضانات في مقاطعتي "جيلين" و"هيلونغجيانغ"

بالصور

ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟

ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟
ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟
ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟

طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن

طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن
طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن
طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن

سارة سلامة تستعرض جمالها بفستان صيفي ملفت .. شاهد

سارة سلامة تستعرض جمالها بفستان صيفي ملفت
سارة سلامة تستعرض جمالها بفستان صيفي ملفت
سارة سلامة تستعرض جمالها بفستان صيفي ملفت

طريقة عمل كفتة الدجاج بالزبادي

الطريقة لعمل كفته الدجاج بالزبادي
الطريقة لعمل كفته الدجاج بالزبادي
الطريقة لعمل كفته الدجاج بالزبادي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

المزيد