شركات السياحة تستعرض الضوابط والإجراءات المنظمة للعمرة..اليوم

تنظم غرفة شركات السياحة لقاءً اليوم الأثنين وذلك لاستعراض، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1448هـ، عقب اعتمادها من وزير السياحة والآُتار شريف فتحي.

ضوابط العمرة الجديدة

أخطرت غرفة شركات السياحة جميع أعضائها من شركات السياحة بالضوابط المنظمة لرحلات العمرة في الموسم الجديد.

وأعربت الغرفة في منشور لها على صفحتها على الفيس بوك عن أمنياتها بموسم ناجح ومتميز للجميع من شركات ومعتمرين، مؤكدة أنها ستبذل أقصى جهد للمساهمة مع وزارة السياحة والآثار وشركات السياحة في إنجاح موسم العمرة الجديد.

وأكد أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات أن الضوابط الجديدة جاءت بعد مناقشات مستفيضة ومثمرة بين اللجنة ووزارة السياحة ممثلة في قطاع الشركات برئاسة سامية سامي مساعد الوزير لشئون الشركات رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة ، وأضاف أن الضوابط جاءت مواكبة لكثير من المطالب التي قدمتها شركات السياحة خلال اجتماعات اللجنة معهم طوال الايام الماضية وتم مناقشة تلك المطالب مع اللجنة العليا للحج والعمرة التي أبدت إستجابة لكثير من مطالب الشركات.