السياحة تعلن ضوابط العمرة الجديدة.. مستندات

أعلنت وزارة السياحة والآثار القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1448 هـ، انطلاقاَ من حرص الوزارة على حسن تنظيم رحلات العمرة من خلال شركات السياحة المرخص لها بممارسة هذا النشاطبما يضمن تقديم أعلى جودة للخدمات التي تتطلبها تلك الرحلات.

ضوابط العمرة الجديدة



وحصل "صدى البلد" على نسخة من ضوابط العمرة الجديدة لموسم 1448 هـ ، والتي حرصت إجرائتها على كفالة حقوق المعتمرين والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة لهم بما يكفل احترام وحماية حقوقهم وكرامتهم، ويرسخ آليات الحوكمة والرقابة على أداء الشركات السياحية، وتنفيذاً لما تضمنه قانون البوابة المصرية للعمرة.



وتضمنت الضوابط يسمح للشركات السياحية بتوثيق عقود الوكالة وفقا للمواعيد المحددة من قبل السلطات السعودية في هذا الشأن، وحال وجود مدة جزاء كلى أو جزئي لا تجاوز شهر تقوم الشركة بتقديم تعهد موثق بعدم الإعلان أو التعاقد أو تنفيذ برامج العمرة خلال مدة الجزاء، ولايجوز توثيق عقد الوكالة للشركات إذا زاردت مدة الجزاء عن شهر إلا بعد انتهاء فترة الجزاء.

وشملت الضوابط على الشركات السياحية المنفذة لرحلات العمرة الالتزام بالقرارات التنفيذية المقررة من وزارة السياحة، وتلتزم بكافو الضوابط واللاشتراطات والمنشورات الدورية الصادرة عن السلطات السعودية بشأن موسم عمرة 1448 هـ.

