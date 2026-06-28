شركات السياحة تناقش استعدادات موسم الحج والعمرة للحفاظ على تميز الحج السياحي

في ضوء ما بدأته اللجنة من اجتماعات مكثفة مع شركات السياحة استعداد للموسم الجديد للحج والعمرة ، استضافت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالدلتا بمقرها بمدينة المنصورة، لقاءً موسعًا جمع أكثر من 130 شركة سياحة من محافظات الدلتا، بحضور لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة برئاسة أحمد إبراهيم رئيس اللجنة، وعضوية وليد خليل نائب رئيس اللجنة، ويسري السعودي.

وذلك بحضور مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالدلتا برئاسة أشرف صحصاح، ومجلس إدارة غرفة شركات السياحة بشرق الدلتا ومدن القناة برئاسة عاطف عبدالعظيم.

منظومة الحج المصرية



وشهد اللقاء حوارا مثمرا ومناقشات مستفيضة ، كما أعربت الشركات عن تقديرها لما حققته منظومة الحج المصرية خلال الموسم الماضي، حيث أشاد الحضور بالنجاح الكبير الذي تحقق على مختلف المستويات، مثمنين حصول الحج المصري على جائزة "لبيتم" من وزارة الحج والعمرة كإحدى أبرز ثمار الجهود المبذولة للارتقاء بخدمات ضيوف الرحمن وتعزيز مكانة السياحة الدينية المصرية.



تطوير منظومة الحج



وأكدت الشركات المشاركة خلال اللقاء دعمها الكامل لكل ما يسهم في تطوير منظومة الحج والعمرة، حيث استمعت لجنة السياحة الدينية إلى مختلف الرؤى والمقترحات المقدمة من ممثلي الشركات بشأن ضوابط وآليات العمل خلال موسمي الحج والعمرة القادمين، في حوار اتسم بالشفافية والموضوعية، وعكس توافقًا كبيرًا في الرؤى بين الشركات السياحية بمختلف أنحاء الجمهورية حول عدد من الملفات الجوهرية التي تهم القطاع.



كما ناقش اللقاء سبل التصدي للكيانات غير الشرعية التي تمارس أنشطة الحج والعمرة بالمخالفة للقانون، وما تمثله من تهديد لمصالح المواطنين والشركات المرخصة على حد سواء. وفي هذا الإطار استعرض الأستاذ وليد خليل، رئيس لجنة الكيانات غير الشرعية، الجهود المكثفة التي تبذلها اللجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا استمرار العمل لحماية السوق السياحي المصري والحفاظ على حقوق المعتمرين والحجاج.



ووجه مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالدلتا خالص الشكر والتقدير إلى الأستاذ أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بجمهورية مصر العربية، والأستاذ وليد خليل نائب رئيس اللجنة ورئيس لجنة الكيانات غير الشرعية، ويسري السعودي عضو لجنة السياحة الدينية ورئيس لجنة فض المنازعات، تقديرًا لحرصهم على التواصل المباشر مع الشركات والاستماع إلى آرائها ومقترحاتها، وجهودهم المستمرة في تطوير منظومة الحج والعمرة، وتعزيز الشراكة بين اللجنة والشركات السياحية بما يحقق صالح القطاع ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.



وفي ختام اللقاء، أعرب الحضور عن تقديرهم للدور الذي تقوم به لجنة السياحة الدينية في الاستماع إلى آراء الشركات والتواصل المباشر معها، مؤكدين أن وحدة الصف والتعاون بين جميع أطراف المنظومة يمثلان الركيزة الأساسية لاستمرار النجاحات التي حققها قطاع السياحة الدينية المصري، والانطلاق نحو مواسم أكثر تميزًا وكفاءة خلال الفترة المقبلة.