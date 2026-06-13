ناصر تركي: حج 2026 من أصعب مواسم الحج السياحي في تاريخ مصر

في أول تقييم شامل لموسم الحج السياحي لعام 2026، أكد ناصر تركي، نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية وعضو اللجنة العليا للحج، أن الموسم الحالي يُعد من أصعب مواسم الحج السياحي التي شهدتها مصر على الإطلاق، نتيجة التحول الكامل إلى نظام البعثة الموحدة وما صاحبه من تحديات تنظيمية وإجرائية غير مسبوقة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن نجاح البعثة في إنهاء إجراءات وخدمة نحو 41 ألف حاج يمثل إنجازًا كبيرًا يُحسب لجميع الجهات المشاركة في التنظيم.



وفي مستهل تصريحاته، تقدم تركي بالتهنئة إلى حجاج بيت الله الحرام بمناسبة إتمام مناسك الحج وعودتهم سالمين إلى أرض الوطن، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم حجهم وطاعاتهم.

اللجنة العليا للحج تقود المنظومة وتتابع التنفيذ.



وأوضح أن اللجنة العليا للحج تتولى وضع الضوابط المنظمة للموسم ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، مؤكدًا أن موسم الحج شهد العديد من الإيجابيات التي يجب البناء عليها، إلى جانب بعض التحديات التي ينبغي الاستفادة منها في تطوير المنظومة خلال السنوات المقبلة.



التحول إلى نظام البعثة الموحدة غيّر قواعد العمل

وأشار نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية إلى أن شركات السياحة كانت في السابق تتولى بشكل منفرد إجراءات التعاقد والتوثيق والتحويلات البنكية وإتمام مختلف الإجراءات الخاصة بحجاجها، بينما فرضت المنظومة الجديدة آلية مختلفة تعتمد على التنسيق الكامل بين البعثة والشركات والجهات الإدارية.



وأضاف أن المملكة العربية السعودية وضعت هذا العام منظومة زمنية دقيقة تشمل مواعيد محددة للتعاقد على الأراضي بالمشاعر المقدسة وإنهاء عقود الفنادق وإصدار التأشيرات، وهو ما تطلب التزامًا كاملًا من جميع الأطراف حتى لا تتأثر حصص التأشيرات المخصصة للحجاج.



وأكد أن بعثة الحج السياحي، ممثلة في وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، نجحت في إنهاء إجراءات نحو 41 ألف حاج، بمن فيهم حجاج الهيئات والجهات التي انضمت إلى منظومة الحج السياحي، رغم ضخامة حجم العمل وتعدد الشركات المنفذة للخدمات.



نجاح كبير في مرحلة الإعداد والتنظيم

وأوضح تركي أن المرحلة الأولى الخاصة بالإعداد للموسم حققت نجاحًا كبيرًا، وهو ما انعكس في الإشادات التي تلقتها وزارة السياحة والآثار وغرفة الشركات خلال الجمعية العمومية للغرفة، مؤكدًا أن مرحلة التنفيذ اعتمدت على منظومة إلكترونية متكاملة لمتابعة الحاج منذ لحظة سفره وحتى عودته إلى أرض الوطن.



"حج بلا حقيبة".. مشكلات محدودة وحلول فورية

وفيما يتعلق بمنظومة "حج بلا حقيبة"، أوضح أن بعض الحقائب شهدت تأخيرات محدودة بسبب أخطاء مرتبطة بأسماء الفنادق أو تغيير مواقع التسكين بعد وصول الحجاج، مشيرًا إلى أن البعثة المصرية وبالتنسيق مع وزارة الحج السعودية نجحت في احتواء المشكلة والتعامل معها بصورة فورية.



وشدد على ضرورة التزام الشركات السياحية مستقبلًا بالبرامج المتفق عليها مع الحجاج وعدم تغيير الفنادق أو أماكن الإقامة إلا وفق الضوابط المنظمة، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه المشكلات.



السوشيال ميديا لا تعكس الصورة الكاملة للموسم

وأكد تركي أن التعامل مع أي أزمة أو مشكلة خلال الموسم يجب أن يتم عبر القنوات الرسمية والبعثة المختصة، مشيرًا إلى أن بعض ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي قد يعطي انطباعًا غير دقيق بوجود مشكلات واسعة النطاق، بينما الواقع يؤكد نجاح الموسم بشكل عام مع وجود تحديات محدودة تم التعامل معها بشكل احترافي.



حل أزمة القطار السريع بين المدينة ومكة

وكشف نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية أن عملية نقل الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة عبر القطار السريع شهدت بعض التحديات الناتجة عن أخطاء في المسارات الإلكترونية، إلا أنه تم علاج الأزمة سريعًا دون تأثير جوهري على حركة الحجاج.

وطالب بضرورة وضع آليات أكثر وضوحًا للتنسيق والتعاقد بين البعثة المصرية والجانب السعودي خلال المواسم المقبلة لتفادي تكرار مثل هذه المشكلات.



إشادة واسعة بخدمات الحج الاقتصادي والبري

وأكد تركي أن الفنادق والخدمات المقدمة للحجاج شهدت مستويات متميزة هذا العام، لافتًا إلى أن خدمات التحسين التي تم توفيرها لحجاج البرامج الاقتصادية والبري حظيت بإشادات كبيرة من الحجاج.



وأوضح أن نحو 80% من إجمالي حجاج السياحة ينتمون إلى برامج الحج الاقتصادي والبري، مؤكدًا أن موسم 2026 يُعد من أفضل المواسم التي شهدتها هذه الفئة من حيث مستوى الخدمات المقدمة، حيث استفاد عدد من الحجاج من فترات تحسين إقامة وصلت إلى 10 ليالٍ داخل فنادق خمس نجوم مطلة على الحرم المكي الشريف.



ودعا إلى زيادة جهود التوعية خلال الموسم المقبل لتعريف الحجاج بالمزايا والخدمات التي يتم توفيرها ضمن برامجهم المختلفة.



مراجعة شاملة لبرامج الخمس نجوم

وفيما يتعلق ببرامج الحج فئة الخمس نجوم، أوضح أن هذه البرامج تختلف وفقًا لطبيعة التعاقد بين الحاج والشركة المنفذة، مشيرًا إلى أنه تم رصد بعض أوجه القصور في عدد محدود من البرامج، خاصة فيما يتعلق بالخدمات المساندة وتوزيع العمالة داخل بعض المواقع.



وأكد أن الجهات المختصة ستقوم بمحاسبة الشركات التي ثبت تقصيرها وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي.



تفعيل لجنة الانضباط السياحي لوضع قواعد تنظيم النشاط السياحي

وفي سياق تطوير منظومة العمل داخل القطاع، أعلن ناصر تركي عن تفعيل لجنة الانضباط السياحي طبقًا لقانون الاتحاد وغرفة شركات السياحة، والتي كان قد وافق عليها مجلس إدارة الاتحاد منذ 4 أشهر.



وأوضح أنه سيتم الإعلان عن أهداف اللجنة واللوائح المنظمة لعملها من خلال المستشارين القانونيين، بهدف وضع قواعد واضحة تنظم النشاط السياحي بكافة تخصصاته، بما يضمن ضبط الأداء ورفع كفاءة القطاع وتحقيق الانضباط المهني بين الشركات العاملة.



تطوير الجهاز الإداري استعدادًا للمستقبل

واختتم ناصر تركي تصريحاته بالتأكيد على أهمية تطوير الجهاز الإداري بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة وزيادة أعداد المشاركين في البعثات المستقبلية، بما يعزز من قدرته على أداء دوره الرقابي والخدمي بكفاءة أكبر، إلى جانب أهمية منح الشركات مساحة أوسع للتعاقد على المستويات المتميزة من الخدمات بالتنسيق مع الجانب السعودي، بما يضمن الارتقاء المستمر بمستوى الخدمات المقدمة للحجاج المصريين.