حسام موافي: الحج هذا العام كأنه الساحل الشمالي من شدة التنظيم والراحة

وجه الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، مجموعة من الرسائل الإنسانية والاجتماعية، متحدثًا عن تجربته خلال موسم الحج الأخير، إلى جانب تناوله بعض المشكلات الأسرية المتكررة داخل عدد من البيوت العربية.

وقال موافي خلال تقديمه برنامج رب زدني علمًا على قناة صدى البلد، إن هذه أول حلقة بعد موسم الحج، موجهًا التهنئة للمشاهدين، قائلًا: “كل سنة وأنتم طيبين وربنا يكتبها لكل واحد سمعني، أنا بدعي من قلبي إن ربنا يكتبها لكم السنة الجاية”.

وأشار إلى أن موسم الحج هذا العام كان مميزًا للغاية، مؤكدًا أنه أدى الفريضة مرات عديدة، إلا أن هذا الموسم كان مختلفًا من حيث التنظيم وجودة الخدمات، قائلًا: “الحج السنة دي كان تحفة، أنا حجيت كتير، لكن السنة دي كان مميز جدًا جدًا”.

وأضاف موافي مازحًا خلال حديثه عن استقبال أسرته له في المطار: “أهلي في المطار قالوا لي تعبت، قلت لهم أنا كنت بحج، كنا في الساحل الشمالي والله”، في إشارة إلى سهولة الإجراءات والتنظيم الجيد الذي شهده الموسم.

وتابع أن الموسم هذا العام جاء منظمًا بشكل كبير وبأعداد مناسبة من الحجاج، مع توفير خدمات متميزة، مؤكدًا أن “سبحان الله ربنا حط في الحج ده بركة، كل حج فيه بركة، لكن السنة دي كان فيه تميز واضح”.

واختتم حديثه بالإشادة بكل من ساهم في تنظيم الموسم وخدمة الحجاج، مؤكدًا أن هذا الجهد يستحق التقدير والشكر، لما له من أثر واضح في تسهيل أداء المناسك وراحة ضيوف الرحمن.