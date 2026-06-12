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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حسام موافي لـ الأبناء بعد الزواج: لا تجعلوا الارتباط سببًا في خسارة الأهل

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أهمية الحفاظ على الروابط الأسرية وصلة الرحم بعد الزواج، محذرًا من الانسياق وراء الخلافات التي قد تؤدي إلى القطيعة بين الأبناء وأسرهم وتؤثر سلبًا على استقرار الأسرة والمجتمع.

تغير سلوك الأبناء بعد الزواج 

وأوضح موافي، خلال تقديمه برنامج رب زدني علمًا، أن هناك شكاوى متكررة من أولياء أمور يشعرون بالحزن بسبب تغير سلوك بعض أبنائهم بعد الزواج، وابتعادهم تدريجيًا عن أسرهم وانشغالهم الكامل بحياتهم الجديدة، ما يؤدي في بعض الحالات إلى ضعف التواصل أو انقطاعه تمامًا.

وأشار إلى أن هذه الظاهرة لا تقتصر على مجتمع بعينه، بل تتكرر في العديد من البيوت المصرية والعربية، لافتًا إلى أن البعض يسارع إلى تحميل الزوجة مسؤولية هذا التغير، إلا أن الواقع قد يكون أكثر تعقيدًا، إذ توجد عوامل وظروف متعددة تؤثر في سلوك الأبناء وعلاقاتهم الأسرية.

وشدد أستاذ الحالات الحرجة على ضرورة التعامل بالحكمة والتروي عند حدوث الخلافات الأسرية، مؤكدًا أن الكلمة الطيبة والإحسان في المعاملة من أهم وسائل إصلاح العلاقات وتقوية الروابط بين أفراد الأسرة.

وحذر من أن الانحياز الكامل للزوجة أو لأهلها على حساب الأسرة الأصلية قد يؤدي إلى مشكلات وأزمات تظهر آثارها لاحقًا داخل الحياة الزوجية، مؤكدًا أن الحفاظ على التوازن في العلاقات الأسرية يمثل أحد أهم عوامل الاستقرار النفسي والاجتماعي.

وأكد أن صلة الرحم من القيم الأساسية التي يجب التمسك بها، داعيًا الأبناء إلى عدم التفريط في علاقتهم بأسرهم مهما كانت الخلافات أو الظروف المحيطة بهم.

الدكتور حسام موافي كلية طب قصر العيني صلة الرحم بعد الزواج

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