حسام موافي يحذر الطلاب من أدوية السهر وتنشيط الذاكرة

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن بعض الطلاب يلجأون إلى تناول أدوية وعقاقير بهدف السهر أو تنشيط الذاكرة خلال فترة الامتحانات، محذرًا من خطورة هذه الممارسات على صحة المخ والجسم.

أدوية تزيد الذكاء أو القدرات العقلية

وأوضح، خلال برنامج «ربي زدني علمًا» على قناة صدى البلد، أن فكرة وجود أدوية تزيد الذكاء أو القدرات العقلية «اعتقاد خاطئ»، مؤكدًا أن المخ لا يزال من أسرار خلق الله ولا يمكن تحسين كفاءته بالعقاقير.

وأشار إلى أن خلايا المخ لا تتجدد إذا تعرضت للتلف، لذلك يجب الحفاظ عليه وعدم تعريضه لأي مخاطر، لافتًا إلى أن الذكاء فطري ولا يُكتسب بالأدوية، بينما التحصيل العلمي يعتمد على المذاكرة والنوم الجيد.

واختتم حديثه بدعوة الطلاب للابتعاد تمامًا عن أدوية السهر والمنشطات غير الموصوفة طبيًا، مؤكدًا أن النجاح الحقيقي يعتمد على التنظيم والنوم الصحي وليس العقاقير.