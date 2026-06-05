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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لو أهملت علاجها ممكن تعمل لك قرحة وأورام.. حسام موافي يحذر من جرثومة المعدة

حسام موافي
حسام موافي
منار عبد العظيم

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، من خطورة جرثومة المعدة، مؤكدًا أنها من أكثر المشكلات الصحية انتشارًا بين المواطنين، وقد تتسبب في مضاعفات خطيرة إذا لم يتم التعامل معها وعلاجها بالشكل الصحيح.

وأوضح موافي، خلال برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، أن جرثومة المعدة منتشرة بصورة كبيرة؛ نتيجة تناول الطعام خارج المنزل، مشيرًا إلى أن مصدر العدوى في كثير من الأحيان يعود إلى “عدم الالتزام بالنظافة أثناء إعداد أو تقديم الطعام”.

الطعام الملوث سبب رئيسي للعدوى

وأضاف أن الجرثومة تنتقل عبر الطعام الملوث أو غير الآمن، مؤكدًا أن الوقاية تبدأ من “الاهتمام بالنظافة الشخصية” و"التأكد من سلامة الغذاء"، محذرًا من الإفراط في تناول الوجبات من أماكن غير موثوقة.

مضاعفات خطيرة إذا تم إهمال العلاج

وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة إلى أن أضرار جرثومة المعدة لا تقتصر على آلام والتهابات المعدة فقط، بل قد تؤدي إلى الإصابة بقرحة مزمنة، كما يمكن أن تتطور في بعض الحالات إلى أورام بالمعدة؛ إذا لم يتم علاجها مبكرًا.

مدة العلاج تصل إلى 21 يومًا

وأكد حسام موافي أن علاج جرثومة المعدة فعال في أغلب الحالات، موضحًا أن مدة العلاج تتراوح بين 14 و21 يومًا، مع ضرورة الالتزام الكامل بتعليمات الطبيب؛ لضمان القضاء على الجرثومة ومنع عودتها مرة أخرى.

مطالبات بتشديد الرقابة على أماكن بيع الطعام

وطالب موافي بزيادة الرقابة على المطاعم وأماكن بيع الطعام في الشوارع، وإجراء فحوصات دورية للعاملين في مجال الأغذية، مؤكدًا أن الاهتمام بمصادر الغذاء؛ يمثل خطوة مهمة للحد من انتشار العدوى وحماية صحة المواطنين.

حسام موافي د حسام موافي جرثومة المعدة

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