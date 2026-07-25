وزير الداخلية الكويتي يبحث مع محافظ البصرة العراقية مستجدات الأوضاع الأمنية

بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، اليوم بمحافظة البصرة العراقية مع محافظها أسعد العيداني، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة.

وقال وزير الداخلية الكويتي - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ البصرة - إن العلاقة بين العراق والكويت قوية ولا يمكن التأثير فيها، مؤكدا أنه مهما يحدث بين الكويت والعراق فإنهما يظلان جيران وإخوة.

وشدد على أن زيارته إلى البصرة اليوم "لن تكون الأخيرة وستتكرر من أجل أي أحد يضمر الشر ويسعى للتفرقة بين العراق والكويت ومن أجل وأد الفتنة في بدايتها".

وفيما يتعلق بمنفذ العبدلي الحدودي بين البلدين، أشار وزير الداخلية الكويتي إلى أنه سيكون مفتوحا خلال 48 ساعة لاستقبال العراقيين أو دخول المواطنين الكويتيين إلى العراق، مشددا على ضرورة استمرار الحركة التجارية بين البلدين.

من جانبه، قال محافظ البصرة، إن العراق يرحب بزيارة النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الكويتي والوفد المرافق له، لافتا إلى أن هذه الزيارة تؤكد أن العراق يعد بلدا للمحبة والسلام تجاه أشقائه في دول الخليج، ولا سيما دولة الكويت، وأن العلاقات بين البلدين مبنية على الأخوة والمصالح المشتركة.

وأكد العيداني حرص الحكومة العراقية والحكومة الكويتية على العمل المشترك لتعزيز استقرار المنطقة ومواجهة الأوضاع والتحديات الأمنية والحروب في المنطقة.

وشدد على أن هناك تنسيقا وتواصلا مستمرا بين الجانبين لتجاوز أي عقبات أو أخطاء فردية قد تحدث، وتوطيد العلاقات بين الشعبين الشقيقين.

وذكرت وزارة الداخلية الكويتية أن اللقاء بين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الداخلية، ومحافظ البصرة العراقية، تناول سبل تعزيز التنسيق الأمني، بما يدعم أمن الحدود ويخدم المصالح المشتركة، في إطار العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الكويت وجمهورية العراق الشقيقة.

وأشارت إلى الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، قام في ختام الزيارة بتفقد منفذ العبدلي الحدودي، حيث اطلع ميدانيا على حجم الأضرار التي تعرض لها المنفذ جراء العدوان الإيراني الآثم، ووجه الجهات المختصة بسرعة تقييم الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة افتتاح المنفذ في أقرب وقت، بما يضمن عودة الحركة إلى طبيعتها ويخدم مصالح البلدين الشقيقين.

