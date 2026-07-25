بولندا تحقق في تحذيرات بيلاروسية بشأن هجوم إرهابي محتمل

قالت أجهزة الأمن البولندية، إنها تحقق في التحذيرات التي أطلقتها بيلاروسيا بشأن هجوم إرهابي محتمل، مؤكدة أنها تتعامل بجدية مع أي تهديدات أمنية، وفقًا لما نقلته شبكة "يورو نيوز".

وكانت وزارة الخارجية البيلاروسية قد أعلنت، أمس الأول الخميس، أنها عقدت اجتماعًا مع القائم بالأعمال البولندي في مينسك، كريستوف أوزانا، لتبادل المعلومات المتعلقة بالهجوم المزعوم مع الجانب البولندي.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن القضية تتعلق بشخص يقيم في بولندا وله سوابق جنائية، وقد فَقَد مؤخرًا الحماية الإضافية وحق الإقامة في البلاد.

وأضافت السلطات البيلاروسية أن الشخص المذكور كان يخطط لتنفيذ هجوم يستهدف أبناء ناشط بيلاروسي يقيم في بولندا.