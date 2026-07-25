الإسكندرية تعلن تفاصيل الاحتفال بعيدها القومي الـ 74 وتدعو المواطنين للمشاركة

أعلنت محافظة الإسكندرية، تفاصيل فعاليات الاحتفال بالعيد القومي الـ 74 للمحافظة، وذلك غدًا الأحد، اعتبارا من التاسعة صباحا.

ودعت المحافظة -في بيان اليوم السبت- جميع المواطنين وأسرهم الكريمة للمشاركة والحضور في الفعاليات الكبرى للاحتفالية التي ستنطلق من ميدان سعد زغلول بمحطة الرمل وصولًا إلى النصب التذكاري للجندي البحرى المجهول بميدان المنشية، ثم عروض وسيقية لأجمل الأغاني الوطنية أمام النصب التذكاري للجندي البحرى المجهول بميدان المنشية.

وأشارت إلى تخصيص نقاط مشاهدة على سور الكورنيش بمنطقة المنشية لمتابعة عروض الشراع والتجديف، بالإضافة إلى استعراضات مهارات الغوص والسباحة للرياضيين السكندريين.

تأتي هذه الاحتفالات والمهرجانات بالتعاون والشراكة مع مديرية الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية والإدارة المركزية للسياحة والمصايف.