بحضور مسؤولين عراقيين ودبلوماسيين.. سفارة مصر في بغداد تحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو | صور

أقام السفير أحمد سمير، سفير جمهورية مصر العربية لدى العراق، حفل استقبال بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو، وذلك بمقر البعثة المصرية في العاصمة بغداد، بحضور عدد من كبار المسؤولين العراقيين، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد، وممثلي الجالية المصرية، في أجواء عكست متانة العلاقات المصرية العراقية.

وشهد الحفل حضور وزير الاتصالات العراقي، ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية العراقية، إلى جانب لفيف من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين في بغداد، فضلًا عن ممثلين عن الجالية المصرية المقيمة في العراق.

وتبادل الحضور التهاني بهذه المناسبة الوطنية، التي تُعد محطة فارقة في تاريخ الدولة المصرية، فيما عكس الحفل عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط مصر والعراق، والحرص المشترك على تعزيز التعاون والتواصل بين البلدين في مختلف المجالات.



