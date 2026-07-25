عاجل.. كاف يخطر الزمالك بمشاركته في دوري أبطال إفريقيا رسميا

أعلن نادي الزمالك تلقيه إخطارًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم السبت، يؤكد مشاركة الفريق الأول لكرة القدم في بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد، وذلك بعد استيفاء النادي لجميع متطلبات الحصول على الرخصة الأفريقية واعتمادها بشكل رسمي.

ويأتي الإخطار الرسمي من الاتحاد الإفريقي؛ بعد إنهاء الزمالك لجميع الملفات المتعلقة بمعايير الرخصة الإفريقية، بما يضمن أحقية الزمالك في المشاركة القارية دون أي معوقات.

الرخصة الإفريقية

وأكد النادي أن الحصول على الرخصة الإفريقية واعتماد المشاركة في دوري أبطال إفريقيا يعكس الالتزام الكامل بكافة اللوائح والاشتراطات التي حددها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ويمنح الفريق الضوء الأخضر لبدء مشواره في البطولة القارية خلال الموسم الجديد.