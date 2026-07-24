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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انفراجة في الزمالك.. إنهاء أبرز قضايا الرخصة الأفريقية قبل قرار كاف

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

اقترب نادي الزمالك من حسم ملف الحصول على الرخصة الأفريقية بعدما نجحت إدارة النادي في إنهاء أبرز المتطلبات التي حددها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قبل ساعات من انتهاء المهلة الرسمية المقررة غدا السبت 25 يوليو في خطوة تعزز موقف الفريق قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وكثفت إدارة الزمالك تحركاتها خلال الساعات الماضية لتسوية الملفات المالية والقانونية المرتبطة بمتطلبات الترخيص حيث شرعت في تحويل مستحقات نادي أوليكساندريا الأوكراني الخاصة بصفقة البرازيلي خوان بيزيرا بعد توفير قيمة المبلغ بالكامل وذلك عقب تمسك النادي الأوكراني بالحصول على مستحقاته دفعة واحدة ورفضه أي مقترحات للتقسيط أو الجدولة.

كما أعلن هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك نجاح الإدارة في إنهاء ملفي نادي أوليكساندريا الأوكراني والسنغالي إبراهيما نداي مؤكدا أن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب وضع الحصول على الرخصة الأفريقية ضمن أولوياته خلال الفترة الماضية وشكل لجنة لتوفير السيولة المالية اللازمة لإغلاق الملفات المطلوبة.

وأوضح نائب رئيس الزمالك أن النادي نجح في إنهاء جميع القضايا المرتبطة بمتطلبات الرخصة الأفريقية بما يسمح باستيفاء الاشتراطات التي فرضها الاتحاد الأفريقي مشيرا في الوقت نفسه إلى استمرار وجود بعض القضايا الأخرى أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لكنها لا ترتبط بملف الترخيص وتعمل الإدارة على تسويتها خلال الفترة المقبلة من أجل إنهاء أزمة إيقاف القيد.

وينتظر الزمالك حاليا اعتماد الرخصة الأفريقية بشكل رسمي بعد إرسال المستندات التي تثبت سداد المستحقات المطلوبة واستكمال باقي الإجراءات بما يضمن مشاركة الفريق في دوري أبطال أفريقيا بالموسم الجديد دون أي عوائق.

نادي الزمالك الاتحاد الأفريقي لكرة القدم نادي أوليكساندريا الأوكراني خوان بيزيرا حسين لبيب هشام نصر إدارة الزمالك

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