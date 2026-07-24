أخبار التوك شو | أسعار البنزين والسولار.. مفاجأة بشأن الذهب والدولار وحالة الطقس

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أسعار البنزين والسولار.. مفاجأة بعد تأجيل اجتماع لجنة تسعير الطاقة



مع كل تحرك تشهده الأسواق العالمية بخصوص أسعار الطاقة، تتجدد تساؤلات المواطنين بشأن مصير أسعار البنزين والسولار في السوق المحلية، وسط مخاوف من انعكاس التغيرات الدولية على أسعار البنزين والسولار.

ورد المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، على سؤال هل الفترة المقبلة سيكون هناك تحرك بأسعار السولار والبنزين، وقال لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية لم تجتمع، وأن الاجتماع كان مقرر له في بداية الشهر الحالي، لكن لم تجتمع.



شائعات البن المغشوش تهز السوق.. وشعبة البن تعلن خطة لاستعادة ثقة المستهلكين

أكد حسن فوزي، رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الجدل الذي أثير مؤخرًا بشأن البن المغشوش انعكس على حركة السوق، وتسبب في تراجع المبيعات بشكل طفيف، مشيرًا إلى أن الشعبة بدأت التحرك بالتنسيق مع الجهات المعنية لزيادة ثقة المستهلكين وتشديد الرقابة على الأسواق.

تراجع المبيعات بسبب الشائعات

وقال حسن فوزي، خلال مداخلة ببرنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع على قناة مودرن، إن الشائعات التي صاحبت الحديث عن البن المغشوش أثرت على السوق، موضحًا: «أي شوشرة طبيعي تؤثر على المبيعات، وبالفعل انخفضت المبيعات بشكل طفيف بنسبة لا تتعدى 5%».

تكلفة لتر البنزين 35 جنيهًا.. وزير البترول الأسبق يكشف مفاجأة بشأن الأسعار

تظل أسعار البنزين والسولار من أكثر الملفات التي تحظى باهتمام المواطنين، لما لها من تأثير مباشر على تكلفة المعيشة وأسعار السلع والخدمات.

وفي هذا الإطار، تؤكد الجهات المعنية أن التكلفة الفعلية للتر البنزين قبل الدعم تقترب من 35 جنيهًا، بينما تتحمل الدولة جزءًا من هذه التكلفة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، في إطار سياسة تستهدف تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية، مع استمرار مراجعة الأسعار وفق الآليات المعتمدة.



الموجة انكسرت.. مفاجأة للمواطنين بشأن حالة الجو بعد 72 ساعة

بعد أيام من الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، بدأت موجة الطقس شديد الحرارة في الانكسار، لتشهد الأجواء تحسنًا نسبيًا وانخفاضًا في درجات الحرارة على عدد من المناطق، وسط توقعات باستمرار الأجواء الأقل حدة خلال الأيام المقبلة.

وأكدت الدكتورة منار غانم، نائب مدير المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم الجمعة يشهد بداية انكسار الموجة شديدة الحرارة التي أثرت على البلاد خلال الأيام الماضية، مع انخفاض درجات الحرارة على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد بنحو درجتين إلى ثلاث درجات، مشيرة إلى أن التحسن الأكبر في الأجواء سيبدأ اعتبارًا من يوم الأحد.

الهلال الأحمر الفلسطيني: معظم الإصابات في الضفة ناتجة عن إطلاق نار مباشر من مسافات قريبة

قال أحمد جبريل مدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني، إن غالبية الإصابات التي تتعامل معها طواقم الإسعاف في الضفة الغربية تنتج عن إطلاق نار مباشر من مسافات قريبة، موضحًا أن الحادث الأخير شهد إطلاق الرصاص على فلسطينيين من «مسافة صفر» أثناء محاولتهم الدفاع عن منازلهم وأراضيهم خلال هجمات نفذها مستوطنون.

وأوضح جبريل، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن المستوطنين يحملون أسلحة ويستخدمونها خلال الاعتداءات، مشيرًا إلى أن الضحايا سقطوا جراء إطلاق نار مباشر، وأن طبيعة الإصابات التي تصل إلى المستشفيات تؤكد تصاعد وتيرة استخدام الرصاص الحي في الهجمات التي تشهدها مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

رئيس المهرجان القومي للمسرح: الحجز الإلكتروني أنقذ الجمهور من الزحام

دافع الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، عن قرار تكريم فنانة شهيرة خلال الدورة التاسعة عشرة للمهرجان، مؤكدا أن اختيارها جاء استنادا إلى تاريخها المسرحي الطويل، وليس لأي اعتبارات شخصية.

وأوضح رياض، خلال حواره مع برنامج «هذا الصباح» على قناة «إكسترا نيوز»، أن الفنانة شهيرة خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج، وبدأت مسيرتها الفنية من المسرح المدرسي بمحافظة الشرقية، قبل أن تقدم عددا كبيرا من الأعمال على المسرح القومي والقطاع الخاص والمسرح الكوميدي.

وأشار إلى أنها شاركت في أعمال مسرحية بارزة، من بينها «عودة الغائب»، و«بداية ونهاية»، و«تصبح على خير يا حبة عيني»، إلى جانب نحو 12 عملا مسرحيا، مؤكدا أن تكريمها يستند إلى هذا التاريخ الفني، وأن لجنة مستقلة هي التي رشحت اسمها.



بعد 4 سنوات من البحث.. فريق مصري يطور مكملًا غذائيًا مستخلصًا من القمح للمساعدة في إنقاص الوزن وحماية الأعصاب

نجح فريق بحثي من الجامعة الألمانية بالقاهرة، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في تطوير مكمل غذائي مبتكر مستخلص من القمح، بعد رحلة بحثية استمرت نحو أربع سنوات، وذلك في إطار اتفاقية لتسجيل المنتج تمهيدًا لتصنيعه وطرحه في الأسواق.

وقالت الدكتورة رشا سيد حنفي، أستاذ التحليل الدوائي ونائب عميد كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية بالجامعة الألمانية بالقاهرة ورئيس الفريق البحثي، إن السمنة ومشكلات الأعصاب ترتبطان بوجود مواد مسببة للالتهابات داخل الجسم، موضحة أن المستخلص الجديد يساعد على تقليل هذه المواد، ما يمنحه تأثيرًا مزدوجًا في المساعدة على إنقاص الوزن وحماية الأعصاب.

الحق حدث بطاقة التموين.. مفاجأة جديدة بعد حذف 850 ألف من الدعم

يتابع جميع المواطنين خلال الفترة الأخيرة ما تقوم به وزارة التموين من أجل توصيل الدعم للمستحقين، واستبعاد غير المستحقين، وأنه تم استبعاد 850 ألف شخص من الدعم التمويني.



أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن المواطنين الذين تظهر لهم رسالة «غير مستحق» على البطاقات التموينية يجب عليهم التوجه أولًا إلى مكتب التموين المختص لمعرفة سبب الاستبعاد، قبل البدء في إجراءات التظلم.

التعليم تحذر الطلاب من مدعي القدرة على التلاعب بنتائج الثانوية العامة

جددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحذيرها لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور من التعامل مع الصفحات والحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تدعي قدرتها على رفع درجات الطلاب أو التلاعب بنتائج الامتحانات مقابل مبالغ مالية، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الجمعة

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الجمعة 24 يوليو 2026.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم



الدولار الأمريكي

سعر البيع: 51.40 جنيه

سعر الشراء: 51.30 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 58.62 جنيه

سعر الشراء: 58.49 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 68.70 جنيه

سعر الشراء: 68.55 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.69 جنيه

سعر الشراء: 13.66 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 13.99 جنيه

سعر الشراء: 13.96 جنيه.

أسعار الفراخ اليوم الجمعة 24 يوليو 2026.. البيضاء تبدأ من 59 جنيها

شهدت أسعار الفراخ في الأسواق المصرية، اليوم الجمعة 24 يوليو 2026، حالة من الاستقرار، وفق آخر تحديثات بورصة الدواجن وبيانات البوابة الحكومية لأسعار السلع، وسط استمرار متابعة حركة التداول داخل المزارع والأسواق ومحال التجزئة.

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 24 يوليو.. عيار 21 بكام؟



يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، الجمعة 24 يوليو يوليو 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5138 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5995 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6851 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 47960 جنيها.