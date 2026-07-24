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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الفراخ اليوم الجمعة 24 يوليو 2026.. البيضاء تبدأ من 59 جنيها

الفراخ
الفراخ
رحمة سمير

شهدت أسعار الفراخ في الأسواق المصرية، اليوم الجمعة 24 يوليو 2026، حالة من الاستقرار، وفق آخر تحديثات بورصة الدواجن وبيانات البوابة الحكومية لأسعار السلع، وسط استمرار متابعة حركة التداول داخل المزارع والأسواق ومحال التجزئة.

أسعار الفراخ البيضاء والبلدي للمستهلك

سجل متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك، وفق بيانات البوابة الحكومية، نحو 76 جنيهًا، بينما تراوح السعر داخل الأسواق بين 60 و120 جنيهًا للكيلو بحسب المنطقة ونوع المنفذ.

اسعار الفراخ اليوم

أما الفراخ البلدي، فسجل متوسط سعر الكيلو للمستهلك 117 جنيهًا، مع تراوح الأسعار بين 80 و155 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن في البورصة والمزارع

بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن نحو 59 جنيهًا، فيما تراوح سعر كيلو الفراخ البلدي في المزرعة بين 85 و86 جنيهًا.

أسعار الفراخ اليوم

أسعار أجزاء الدجاج اليوم

واصلت أسعار أجزاء الدجاج تسجيل مستويات متفاوتة، وجاءت كالتالي:

  • كيلو البانيه: 250 جنيهًا.
  • صدور دجاج بالعظام: 200 إلى 205 جنيهات للكيلو.
  • الدبابيس: 184 جنيهًا للكيلو.
  • أوراك دجاج مخلية: 250 جنيهًا للكيلو.
  • أوراك دجاج متبلة: 165 جنيهًا للكيلو.
  • فراخ شيش متبلة: 340 جنيهًا للكيلو.
  • شيش طاووق: 343 جنيهًا للكيلو.
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أسعار الدجاج الكامل

بلغ سعر الدجاجة الكاملة وزن 1.5 كيلو نحو 318 جنيهًا، بينما تراوح سعر الدجاجة الكاملة بوزن 1100 إلى 1200 جرام بين 205 و265 جنيهًا، وسجلت الدجاجة الكاملة بوزن 1200 إلى 1300 جرام نحو 288 جنيهًا، فيما بلغ سعر الدجاج البلدي الكامل الطازج نحو 300 جنيه.

وتشهد أسعار الدواجن في مصر تغيرات يومية وفقًا لحركة العرض والطلب، وتكاليف الإنتاج وأسعار الأعلاف، بينما تُعد بورصة الدواجن والبوابة الحكومية لأسعار السلع من أبرز المؤشرات التي يعتمد عليها التجار والمستهلكون لمتابعة الأسعار.

الفراخ الأسواق المصرية بورصة الدواجن الدواجن التجزئة السلع

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