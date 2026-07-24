مفاجأة من التموين لأصحاب البطاقات المتوقفة.. تفاصيل

في إطار حرص الدولة على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، تواصل وزارة التموين مراجعة بيانات المستفيدين من منظومة الدعم التمويني، مع التأكيد على أن أي مواطن تم استبعاده وثبتت أحقيته في الحصول على الدعم، سيعاد إدراجه على بطاقات التموين مرة أخرى بعد استكمال إجراءات الفحص والمراجعة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز العدالة الاجتماعية، وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية، وفقًا لمعايير واضحة وآليات دقيقة تحفظ حقوق المواطنين.

التموين

أكد أحمد كمال مساعد وزير التموين والمتحدث باسم الوزارة، أنه إذا ثبت احقية أي مواطن مستبعد من دعم التموين سيتم إعادته إلى دعم بطاقات التموين مجددا .

التموين

وقال أحمد كمال في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" أي مواطن مستبعد من بطاقات التموين ويشعر بأنه مستحق يتقدم بتظلم ويتم مراجعة الطلب ".

وأكمل احمد كمال :" الهدف من عملية تنقية البطاقات هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ".

ولفت أحمد كمال :" اعتبارا من 24 يوليو سوف تقوم مكاتب البريد مفتوحة لاستقبال المواطنين لتحديث البيانات وهي نقطة مهمة كأحد خطوات تقديم التظلم ".

التموين

وأكمل احمد كمال :" نراجع أي تظلم بشكل فوري للتأكد من مدى احقية المواطن للحصول على الدعم ".

وأوضح أن المواطنين الذين تظهر لهم رسالة «غير مستحق» على البطاقات التموينية يجب عليهم التوجه أولًا إلى مكتب التموين المختص لمعرفة سبب الاستبعاد، قبل البدء في إجراءات التظلم.

تحديث بيانات البطاقة التموينية



وأوضح كمال، أن الخطوة التالية تتمثل في تحديث بيانات البطاقة التموينية، سواء من خلال منصة «مصر الرقمية» أو عبر أحد مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، مشددًا على أن استكمال تحديث البيانات يعد شرطًا أساسيًا لقبول طلب التظلم والنظر فيه.

وأشار إلى أن الوزارة أتاحت عدة قنوات لتيسير إجراءات تحديث البيانات وتقديم التظلمات، بما يضمن سرعة فحص الطلبات والبت فيها وفقًا للضوابط المنظمة.

تنقية منظومة البطاقات التموينية



وشدد مساعد وزير التموين على أن الهدف من تنقية منظومة البطاقات التموينية ليس تقليص أعداد المستفيدين، وإنما ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويرفع كفاءة منظومة الدعم.