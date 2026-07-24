إمام عاشور يلفت الأنظار بصورة تجمعه بأحمد فتوح

حرص إمام عاشور، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، على مشاركة متابعيه بصورة جديدة جمعته بأحمد فتوح، لاعب الزمالك، عبر خاصية "القصص" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، في ظهور لفت أنظار جماهير الكرة المصرية.



وتأتي هذه اللقطة لتؤكد استمرار العلاقة الودية بين الثنائي، رغم انتمائهما إلى قطبي الكرة المصرية، في مشهد حظي بإشادة عدد كبير من الجماهير التي اعتبرته نموذجا للروح الرياضية .

وحسم النادي الأهلي موقفه من الأنباء المتداولة حول اهتمام نادي اتحاد جدة السعودي بالتعاقد مع لاعب الوسط إمام عاشور خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026.

وقدم عاشور مستويات قوية مع المنتخب المصري خلال المونديال، حيث ساهم في تحقيق إنجاز تاريخي للفراعنة بالتأهل إلى دور الـ16، كما نجح في تسجيل هدفين خلال مشوار الفريق أمام منتخبي بلجيكا وأستراليا، ليصبح أحد أبرز اللاعبين الذين حظوا بإشادة واسعة من وسائل الإعلام والمتابعين .