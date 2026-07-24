شائعات البن المغشوش تهز السوق.. وشعبة البن تعلن خطة لاستعادة ثقة المستهلكين

أكد حسن فوزي، رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الجدل الذي أثير مؤخرًا بشأن البن المغشوش انعكس على حركة السوق، وتسبب في تراجع المبيعات بشكل طفيف، مشيرًا إلى أن الشعبة بدأت التحرك بالتنسيق مع الجهات المعنية لزيادة ثقة المستهلكين وتشديد الرقابة على الأسواق.

تراجع المبيعات بسبب الشائعات

وقال حسن فوزي، خلال مداخلة ببرنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع على قناة مودرن، إن الشائعات التي صاحبت الحديث عن البن المغشوش أثرت على السوق، موضحًا: «أي شوشرة طبيعي تؤثر على المبيعات، وبالفعل انخفضت المبيعات بشكل طفيف بنسبة لا تتعدى 5%».

اجتماع موسع لمواجهة الغش

وأوضح رئيس شعبة البن أن الشعبة عقدت اجتماعًا موسعًا بمقر الغرفة التجارية بالقاهرة، بمشاركة التجار والمصنعين والمستوردين، إلى جانب ممثلي مديرية التموين، لبحث آليات مواجهة الغش وضبط سوق البن.

دراسة تطبيق «QR Code» على العبوات

وأشار إلى أن الاجتماع ناقش عددًا من المقترحات، أبرزها إنشاء صفحة رسمية لشعبة البن لنشر التصريحات الرسمية، إلى جانب دراسة تطبيق رمز الاستجابة السريع (QR Code) على عبوات البن، بما يتيح للمستهلك التحقق من مصدر المنتج ويعزز الثقة في السوق.

الغش خارج المنظومة الرسمية

وشدد فوزي على أن حالات الغش لا تمثل تجار البن المعتمدين، وإنما ترتبط بجهات تعمل خارج المنظومة الرسمية، مؤكدًا استمرار التنسيق مع الجهات الرقابية لملاحقة المخالفين وحماية المستهلك.

أسعار البن في الأسواق

وأوضح رئيس الشعبة أن سعر كيلو البن المطحون الطبيعي يتراوح حاليًا بين 520 و680 جنيهًا بحسب نوعية الخلطات، محذرًا المستهلكين من الانسياق وراء الأسعار المنخفضة بصورة مبالغ فيها، مؤكدًا أن السعر غير المنطقي قد يكون مؤشرًا على وجود مشكلة في المنتج.

شهدت الأسواق خلال الأيام الماضية حالة من الجدل بعد تداول معلومات بشأن وجود بن مغشوش، وهو ما دفع شعبة البن والغرفة التجارية إلى تكثيف التنسيق مع الجهات الرقابية لطمأنة المستهلكين، ومناقشة إجراءات جديدة لتعزيز الرقابة ورفع مستوى الشفافية داخل السوق.